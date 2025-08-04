Тихонов ответил Монсону, назвавшему уехавших из России спортсменов предателями

04 августа 2025, 14:11

Тихонов: сменившего гражданство Монсона в Америке могут называть предателем

Александр Тихонов (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление бойца ММА Джеффа Монсона, назвавшего предателями российских спортсменов, уехавших из страны и сменивших гражданство.





По его словам, которые передает «РБ Спорт», В США Монсона также могут называть предателем, так как он сам сменил американский паспорт на российский.

«Вряд ли это ему понравится. Поэтому я бы не был столь категоричен. У каждого спортсмена могут быть свои обстоятельства», — сказал Тихонов.