Тихонов ответил Монсону, назвавшему уехавших из России спортсменов предателями
Тихонов: сменившего гражданство Монсона в Америке могут называть предателем
Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление бойца ММА Джеффа Монсона, назвавшего предателями российских спортсменов, уехавших из страны и сменивших гражданство.
По его словам, которые передает «РБ Спорт», В США Монсона также могут называть предателем, так как он сам сменил американский паспорт на российский.
«Вряд ли это ему понравится. Поэтому я бы не был столь категоричен. У каждого спортсмена могут быть свои обстоятельства», — сказал Тихонов.Вдобавок он отметил, что Анатолия Чубайса и других «сбежавших» из России экс-чиновников действительно «никогда не примут» обратно.