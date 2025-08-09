Российская чемпионка может сменить спортивное гражданство
Легкоатлетка Красильникова думает о смене спортивного гражданства
Чемпионка России по лёгкой атлетике Анастасия Красильникова заявила, что рассматривает смену спортивного гражданства, сообщает «Матч ТВ».
8 августа в Казани Красильникова стала обладательницей золотой медали чемпионата России, выиграв забег на 3000 м с препятствиями с результатом 9.29,40.
«Были предложения бегать не за Россию. Я об этом думала, но окончательного решения ещё нет. Решаем семейно. Мама говорит: надо пробовать, развиваться. Пока ждём, что ситуация всё‑таки изменится и мы сможем ездить за границу», — сказала спортсменка.
С 2022 года россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой World Athletics. После начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК предложил допустить россиян на Олимпиаду‑2024 в Париже в нейтральном статусе — в итоге во Францию поехали 15 российских атлетов, которым запретили использовать символику РФ, включая флаг и гимн.