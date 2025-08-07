В США арестовали военного за попытку передать РФ данные взамен на гражданство
В США был арестован военный, который попытался передать России данные о танках Abrams взамен на гражданство РФ. Об этом сообщает американский Минюст.
Под подозрение попал 22-летний Тейлор Адам Ли из Эль-Пасо, штат Техас. Он обвиняется в попытке передачи секретных данных об основных танках армии США Abrams российской стороне еще в июне. При этом с мая военный пытался связаться с Минобороны РФ.
Как выяснило расследование, солдат встретился с человеком, который якобы был представителем российских властей. Ему он передал информацию об американской технике и операциях. За это он надеялся получить российское гражданство.
Уже 31 июля он оставил один из компонентов Abrams в хранилище в Техасе. После этого он написал представителю властей РФ, что операция выполнена.
Читайте также: