Родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе»

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Родственник одного из террористов, устроивших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холла» рассказал о поведении задержанного за несколько месяцев до трагедии, пишет «Комсомольская правда».
По словам собеседника издания, в поведении задержанного Далерджона Мирзоева не было замечено каких-либо странностей.
Он не имел при себе каки-либо подозрительных религиозных материалов и т.д.
Родственник Мирзоева также добавил, что для него Далерджона больше не существует.
Участник группировки, которая 22 марта ворвалась в концернтый зал и открыла огонь по безоружным людям, есть супруга и четверо детей. В настоящее время он арестован до конца мая вместе с остальными террористами.
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Он не имел при себе каки-либо подозрительных религиозных материалов и т.д.
Участник группировки, которая 22 марта ворвалась в концернтый зал и открыла огонь по безоружным людям, есть супруга и четверо детей. В настоящее время он арестован до конца мая вместе с остальными террористами.
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Анастасия Хохлова