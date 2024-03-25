В разборе завалов в «Крокус Сити Холл» участвует подведомственная МинЖКХ организация

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
МОС АВС участвует в разборе завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
ГКУ МО «МОС АВС» принимают участие в разборе завалов и вывозе остатков конструкций из обрушенного зала «Крокус Сити Холл».
Кроме этого, в настоящий момент на месте трагедии продолжаются работы по вывозу конструкций.
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«Сразу по установлению факта теракта был введен режим повышенной готовности. Начался сбор информации с места происшествия в «Крокус Сити Холле», а также подготовка спецтехники для выдвижения на место ЧП. По поручению вице-губернатора-министра энергетики Московской области Евгения Хромушина для ликвидации последствий теракта в Красногорск была направлена колонна ранее подготовленной техники», — сообщили в пресс-службе.
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Мира Полтева