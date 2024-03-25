ЦБ рекомендует банкам и МФО простить долги погибшим в «Крокус сити холле»

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Банк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям (МФО) простить долги тем людям, которые пострадали при событиях в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
Такое письмо регулятор направил банкам и прочим организациям, предоставляющим кредиты, займы, в том числе ломбардам. Организации имеют право сделать это без обращения заемщиков.
Предложенная мера поддержки россиян называется прощением долга и регулируется положениями статьи 415 Гражданского Кодекса России. Для ее реализации каждый банк должен сформулировать и опубликовать публичную оферту.
Ряд российских банков уже пообещал списать долги пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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Мария Федоровцева