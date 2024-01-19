Родственникам погибших пациентов в Брянске из-за сбоя ИВЛ выплатят по 1 млн руб.

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Родственникам пациентов, которые погибли в Брянской межрайонной больнице из-за сбоя аппаратов искусственной вентиляции легких, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
«Решениями Брянского районного суда от 11 и 17 января 2024 года удовлетворены иски двух потерпевших, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей», - говорится в сообщении.
Таким образом, сумма будет выплачена всем родственникам. Кроме того, им пообещали компенсировать затраты на похороны.
Напомним, в ноябре 2020 года главный врач больницы допустил к работе с ИВЛ сотрудника, который не имел право эксплуатации кислородных баллонов. Он также не проходил инструктаж по технике безопасности. Его действия привели к отключению ИВЛ, тогда погибли шесть пациентов.
В марте 2023 года главврач был арестован на три года.
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