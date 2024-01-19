Суд не стал помещать в СИЗО подростка, проломившего череп сверстнику

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Подростка задержали 17 января и в этот же день предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В результате инцидента парень был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и ушибом мозга.
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