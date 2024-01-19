«Загрызла собака»: Петербуржец получит компенсацию из-за умершей кошки в самолете

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Петербуржец рассказал, что в тот день летел с тремя кошками – Амандой, Ладой и Кармен. Первые две любимицы летели в переносках в багажном отделении, а Кармен полетела с хозяином в салоне.
После перелета пассажиру сообщили, что животное умерло от полученных травм. На Аманду напала десятикилограммовая собака породы ягдтерьер, летевшая в багажном отделении по соседству, и загрызла кошку.
Суд постановил возместить владельцу 11 700 рублей материального ущерба, 50 тысяч морального вреда и штраф авиакомпании в размере 30 850 рублей.
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