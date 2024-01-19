«Загрызла собака»: Петербуржец получит компенсацию из-за умершей кошки в самолете

Пожилую женщину спасли работники Мособлпожспаса из задымлённой квартиры на первом этаже в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Службу-112 позвонили соседи женщины, которые почувствовали запах гари и не смогли достучаться до хозяйки квартиры», — отмечается в сообщении.

Пожарные вскрыли дверь и обнаружили, что на кровати лежит женщина без сознания, а на кухне подгорает еда. Спасатели выключили плиту, обеспечили проветривание квартиры и эвакуировали хозяйку из задымлённого дома. На свежем воздухе женщине оказали первую помощь и передали сыну, который отвёз мать в больницу.

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