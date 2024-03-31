Родственница террориста из «Крокуса» рассказала о визите полиции

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Родственница Мухаммадсобира Файзова*, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала РИА Новости о визите полиции в четыре утра 23 марта.
Женщина рассказала, что вся семья узнала о теракте из интернета 22 марта. О причастности сына главы семейства к этой трагедии речи не шло. Об этом стало известно от полицейских, которые прибыли на следующий день. Они доставили в отделение полиции всех членов семьи.
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*внесён в список террористов и экстремистов в России
Анастасия Чинкова