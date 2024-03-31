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Родственница террориста из «Крокуса» рассказала о визите полиции

Жена отца Файзова*: полиция пришла в дом в ночь трагедии в «Крокусе»
31 марта 2024, 12:02
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Родственница Мухаммадсобира Файзова*, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала РИА Новости о визите полиции в четыре утра 23 марта.

Полицейские прибыли по адресу проживания террориста. Им открыла дверь Кумри Сафарова – вторая жена отца Файзова*. Она проживает в этом доме уже 16 лет, а сам террорист не является её кровным родственником.

Женщина рассказала, что вся семья узнала о теракте из интернета 22 марта. О причастности сына главы семейства к этой трагедии речи не шло. Об этом стало известно от полицейских, которые прибыли на следующий день. Они доставили в отделение полиции всех членов семьи.

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*внесён в список террористов и экстремистов в России
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#полиция
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Киселев высказался о смертной казни
Киселев о смертной казни: жажда мести не должна застилать разум
31 марта 2024, 12:09

Фото: сайт Кремля

Автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил в эфире своей авторской телепрограммы, что жажда мести не должна застилать разум.
По словам Киселева, приговорить обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле» к смертной казни все равно невозможно, поскольку закон не имеет обратной силы. Он пояснил, что если настаивать на смертной казни, в таком случае необходимо будет отказаться от фундаментальных основ Конституции РФ.

Киселев заключил, что трагедия в Красногорске нанесла всему обществу страшнейший ожог.

Отметим, после теракта в «Крокус Сити Холле» вопрос о снятии моратория на смертную казнь для террористов начал активно обсуждаться как среди политиков, так и среди простых россиян.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#трагедия
#закон
#депутат
#смертная казнь
#рф
#крокус сити холл
#теракт
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США спустя 20 лет запустили полномасштабное производство истребителей F-35
31 марта 2024, 11:05

Фото: iStock/Milous

США запустили истребители F-35 к полномасштабному производству спустя почти 20 лет с момента первого полёта. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, несмотря на анонсированную Минобороны США информацию, власти страны продолжают задаваться вопросами об этом самолёте.

Развитие истребителя F-35 прошло через множество этапов. Впервые самолёт был запущен в воздух в 2006 году. Спустя несколько лет, в 2015 году, он поступил на вооружёние ВС США. Существовали планы о выпуске к 2010 году 2852 таких самолётов. Однако они не были осуществлены, а общая стоимость программы сильно превысила прогнозируемую.

На цену самолётов F-35 повлияло участие в программе шестнадцати государств. В результате этот оружейный проект стал самым дорогостоящим. Возникли серьёзные опасения, вызванные проблемами с производством и эксплуатацией, а также высокими тратами на обслуживание.

Несмотря на все эти недостатки, США сообщили о запуске F-35 в полномасштабное производство. При этом вопросы о боеспособности и надёжности техники всё ещё остаются открытыми.

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#истребитель
#производство
#сша
#проект
#минобороны
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Что изменится в законах с 1 апреля 2024 года: «Наливайки», пенсии, табак и СБП
31 марта 2024, 10:57

Фото: iStock/ilkercelik

С 1 апреля в России вступает в силу ряд новых законов, которые касаются перепланировки квартир, системы быстрых платежей, пенсий, запрета «наливаек», контрабанды алкоголя и лицензий на табак.
Подробнее о всех новых законах расскажет редакция «Радио 1».

Индексация социальных пенсий


С 1 апреля 2024 года в России проиндексируют социальные пенсии на 7,5 процентов. Напомним, социальные пенсии получают граждане, которым не хватает трудового статуса для получения страховой пенсии, а также инвалиды и люди, потерявшие кормильца.
Фото: iStock/Denis Vostrikov
На те же 7,5 процентов проиндексируют размер государственного пенсионного обеспечения. Эта мера коснётся нескольких групп лиц: военнослужащие и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы, участники ВОВ, а также пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.

Повышение заработных плат медицинских работников


Врачам и медсёстрам повысят размер окладов с 1 апреля 2024 года, при этом сохранив все дополнительные выплаты. Размер повышения заработной платы определяют власти регионов самостоятельно.

Запрет на продажу спиртного в «наливайках»


Уже завтра регионы РФ смогут самостоятельно регулировать работу так называемых «наливаек», которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов, а после 23:00 превращаются в кафе. Таким образом владельцы этих заведений обходят запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время.
Фото: iStock/zozzzzo
Главы регионов также смогут регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Других кафе, ресторанов и общепитов этот закон не коснётся.

Сдача экзамена на водительские права


С 1 апреля для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС. Помимо этого, теперь к экзамену не будут допускать уклонистов — то есть лиц, которые проигнорировали повестку в военкомат.

К экзамену не допустят и лиц, у которых истёк срок действия паспорта или медицинской справки. Граждане, которые были лишены водительских прав за езду в нетрезвом состоянии или отказались пройти медицинское освидетельствование, не будут допускать к экзамену на протяжение года.

Сдать экзамен будущим водителям станет проще. Количество штрафных баллов, которые можно получить при тестировании, возрастёт с 5 до 7. При этом, если экзамен всё же будет завален, то ждать повторной попытки придётся шесть месяцев (ранее переэкзаменоваться можно было через три месяца).

Граждан, которые водят автомобиль с иностранным удостоверением, обяжут получить российские права в течение года.

Контрабанда алкоголя и табака


За контрабанду алкогольной и табачной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать штрафами и лишением свободы.
Фото: iStock/wellphoto
С 1 апреля 2024 года за контрабанду в крупном размере будет грозить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, а также принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Перепланировка квартир


По новому закону, любое изменение площади жилого помещения будет считаться перепланировкой. Акт о перепланировке, как и прежде, необходимо будет отправить в Росреестр, однако, теперь ответа придётся ждать на протяжение 30 дней.

Для получения согласования в муниципальный орган нужно предоставить технический план квартиры, а после ремонта нужно получить акт приёмки и передать его в Росреестр. После этого изменения будут внесены в ЕГРН, и только тогда перепланировка считается официально завершённой.

СБП


С 1 апреля обмениваться переводами через систему быстрых платежей смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Недоступна эта услуга останется только для организаций с лицевыми счетами в органах казначейства.
Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
Банки переводы через СБП поручили сделать для клиентов бесплатными.

Лицензия на продажу табака


С апреля 2024 года лицам, которые продают табачную продукцию без лицензии, будет грозить уголовная ответственность.

Наказание коснётся тех, кто производит, поставляет, закупает и хранит табачную продукцию, не имея на это соответствующей лицензии.

При совершении преступления в крупном размере (до 100 тысяч рублей), нарушителям грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. Если же выяснится, что преступление было совершено в особо крупном размере, то штраф возрастёт от трех до четырех миллионов рублей. Срок принудительных работ или тюремного заключения увеличится до пяти лет, нарушитель также может быть лишён возможности заниматься некоторые должности на определённый промежуток времени.

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#пенсии
#ремонт
#росреестр
#алкоголь
#табак
#водительские права
#медработники
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«Как езда на велосипеде»: Сексолог объяснила, как женщине научиться достигать оргазма
Сексолог Кучумова объяснила принципиальную разницу мужского и женского оргазмов
31 марта 2024, 09:15

Фото: iStock/pcess609

Мужчина и женщина по-разному достигают удовольствия в постели. О главных отличиях в сексуальности полов рассказала сексолог и гинеколог Алсу Кучумова в интервью для UfacityNews.ru.
«Мужской оргазм — это неизбежный процесс, который необходим для продолжения рода. У женщин все не так просто. И это первое отличие. Женщина должна обучиться оргазму, как езде на велосипеде», — подчеркнула Кучумова.

Эксперт напомнила, что женщины могут испытывать оргазм разными способами, однако, чаще всего к специалистам обращаются те представительницы прекрасного пола, которые не могут испытать вагинальный оргазм. По словам Кучумовой, этот вид оргазма является самым труднодостижимым, при этом, бытует мнение, что только он является правильным.

Так сексолог подошла к одной и главных проблем женщин на пути к достижению оргазма — психология. Если женщина чувствует давление, не может расслабиться, не доверяет партнёру — получить удовольствие ей будет крайне сложно.

Кучумова заявила, что женщине даже не обязательно завершать процесс. Она может получить удовольствие от ласк, стимуляции интимных зон и близости как таковой.

К тому же, женщины способны испытывать множественные оргазмы, в то время как мужчина может почувствовать это только дважды — в начале сокращение половых органов, а после совмещение этого процесса с эякуляцией. Помимо этого, женский оргазм длится вдвое дольше, чем мужской.

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#секс
#отношения
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В России прошёл девятый день после теракта в «Крокусе»
31 марта 2024, 08:24

Фото: iStock/Boris Ipatov

Вчера, 30 марта, у концертного зала «Крокус Сити Холл» состоялась панихида по погибшим в теракте. Исполнилось девять дней с момента ​страшной трагедии.
В результате теракта погибли 144 человека. По последним данным, до 695 человек возросло количество пострадавших.

Каждый день люди продолжают приходить к стихийному мемориалу и возлагать цветы в память о жертвах трагедии. Вчера, 30 марта, в небо были запущены шары в рамках символической акции в память о погибших.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
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#пострадавший
#память
#цветы
#акция
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ФСБ заблокировала террористов в нескольких квартирах Махачкалы и Каспийска
31 марта 2024, 08:05

Фото: iStock/zabelin

В нескольких многоквартирных домах Махачкалы и Каспийска заблокировали террористов, об этом сообщили в НАК.
В информационном центре добавили, что сотрудникам Федеральной службы безопасности стало известно о местонахождении лиц, которые могут быть причастны к терроризму, после чего они были заблокированы в квартирах жилых домов. Отмечается, что преступники вооружены.

Людей, которые проживают в близлежащих домах, экстренно эвакуировали.

Напомним, ранее стало известно, что в Республике Дагестан объявили режима контртеррористической операции (КТО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#террористы
#дагестан
#фсб
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Школьника-мигранта депортировали из России после оскорбления губернатора
Школьника-мигранта депортировали из России после оскорбления губернатора Азарова
31 марта 2024, 01:45

Фото: iStock/Alexey Krukovsky

Несовершеннолетний уроженец Таджикистана был депортирован из России вместе с матерью после того, как выяснилось, что его пребывание в стране незаконно. 12-летнего школьника обыскали после того, как он и его 15-летний брат записали сообщение с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщает samara.aif.ru.
Подростки решили записать видео после серии драк в октябре 2023 года с участием мигрантов из Средней Азии, в том числе детей. По информации 63.ru, премьер-министр Азаров тогда потребовал «давать самую суровую оценку вне зависимости от национальности виновного».

На видео школьники клянутся совершить действия сексуального характер в отношении губернатора и заявляют, что задержанных «просто поставят на учет». Как пишет РБК, после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Было установлено, что подросток причастен к инциденту. Однако дело было прекращено, поскольку уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет, а на момент совершения преступления виновный не достиг этого возраста. Младший брат был депортирован вместе с матерью, а старший остался в России и был задержан в Самарской области за участие в драке.

Депутат Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с этими случаями Генпрокуратура проинформировала губернатора Дмитрия Азарова о ненадлежащей организации профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних.

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#мигрант
#губернатор
#драка
#школьник
#подросток
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МВД вновь объявило в розыск оправдывающую терроризм россиянку
МВД вновь объявило в розыск оправдывающую терроризм россиянку Мисик
31 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/TheaDesign

Министерство внутренних дел России вернуло в список разыскиваемых преступников активистку Ольгу Мисик, обвиненную в оправдании терроризма своими высказываниями о гибели солдата Владлена Татарского, сообщило информационное агентство ТАСС на основании данных из розыскной базы министерства.
Какая именно уголовная статья стала причиной для розыска, не уточняется.

21 марта суд Москвы заочно арестовал Ольгу Мисик по делу оправдания в терроризме. В случае ее задержания или экстрадиции она будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Напомним, Мисик разместила в социальных сетях пост, в котором оправдывала террористические действия Дарьи Треповой* в отношении военнослужащего Владлена Татарского. Впоследствии на нее завели уголовное дело за публичное оправдание террористических актов.

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* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#мвд
#розыск
#терроризм
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Польские наемники из ПДК заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*
30 марта 2024, 23:06

Фото: iStock/zabelin

Боевики Польского добровольческого корпуса (ПДК) сообщили, что сотрудничают с Русским добровольческим корпусом* (РДК*). Об этом говорится в посте, размещённом в Телеграм-канале РДК*.
На опубликованном видео стоят боевики в камуфляжной форме с оружием.

«С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса*», — озвучивает голос за кадром сначала на польском, а потом на русском языках.

Президент РФ Владимир Путин в марте на расширенном заседании коллегии ФСБ заявил, что перед спецслужбой поставлены задачи по борьбе с экстремизмом, защите конституционного строя и жесткому пресечению попыток посеять смуту.

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#видео
#солдаты
#рф
#польша
#рдк*
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