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Террориста Файзова могут перевести из СИЗО Лефортово в Матросскую тишину

Террориста Файзова могут перевести в Матросскую тишину для сохранения его жизни
28 марта 2024, 10:47
Фото: iStock/Maddie Red Photography

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Террориста Мухаммадсобира Файзова, участвовавшего в теракте в «Крокус Сити Холле», могут перевести из СИЗО Лефортово в Матросскую тишину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 19-летнему арестованному необходима медицинская помощь, поскольку он был серьёзно ранен в момент задержания полицией. В Лефортово отсутствует необходимое оборудование, а в Матросской тишине его смогут поставить на ноги, чтобы продолжить проведение дальнейших следственных действий.

В настоящее время все четверо террористов находятся в СИЗО Лефортово. Они рассажены по одному в двухместные камеры. После десятидневного карантина к ним подселят сокамерников. Граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализод и Мухаммадсобир Файзов были арестованы Басманным судом Москвы в ночь на 25 марта.

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#сизо
#террористы
#лечение
#крокус сити холл
#теракт
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В Санкт-Петербурге таджику предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма
28 марта 2024, 11:39

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ предъявлено обвинение в оправдании терроризма 26-летнему гражданину Таджикистана за его в публичные комментарии о трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с 24 по 25 марта 2024 года подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее в Липецкой области задержали местную жительницу, которая провела стрим в интернете и положительно высказалась о теракте в подмосковном концертном зале. Женщина при этом была в состоянии алкогольного опьянения и призывала «убивать москвичей». В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование.

В среду 27 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Николая Конашенка сроком на два месяца за серию скандальных постов о теракте в «Крокусе» и оправдание терроризма. Мужчину задержали ранее в аэропорту Пулково, свою вину он не признал, а скандальные публикации удалил из сети.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#мвд
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Красноярский бар «Элтон» оштрафовали на 450 тыс. рублей после скандальной вечеринки
28 марта 2024, 11:33

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Бар «Элтон» в Красноярске, где в феврале текущего года прошла вечерника, на которую пожаловалась член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, оштрафовали на 450 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Сообщается, что на владельцев бара составлен протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Жалобы на данное заведение стали поступать еще в конце прошлого года. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в баре проводятся вечеринки, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

По результатам проверки сотрудники полиции обнаружили факты подтверждения пропаганды.

Ранее сообщалось, что полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#дело
#проверки
#жалобы
#женщина
#коап
#сотрудники
#штраф
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Заслуженная артистка России Искандер созналась в сбыте наркотиков
Рамиля Искандер признала вину по делу о сбыте наркотиков
28 марта 2024, 11:29

Фото: iStock/DedMityay

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер и двое её предполагаемых подельников признали вину по делу о покушении на особо крупный сбыт наркотических веществ. Об этом пресс-служба прокуратуры Пензенской области сообщила РИА Новости.
Напомним, что Искандер задержали в Москве в августе 2023 года. До этого в её квартире и машине обнаружили в общей сложности порядка двух килограммов мефедрона. От дачи показаний артистка отказалась.

Данные Генпрокуратуры РФ гласят, что Искандер собиралась наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе. Об этом она договорилась со своим знакомым, который привлёк к «работе» ещё двоих своих приятелей. Артистка успела приобрести свыше 2,6 килограммов наркотиков и психотропных веществ, более 300 граммов которых успела передать для сбыта в Пензе.

В результате, Искандер и двое её подельников признали вину. Следующее заседание по этому делу состоится 11 апреля.

Сама артистка по решению суда помещена под стражу, её подельники – под домашним арестом.

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#наркотики
#артист
#уголовное дело
#сизо
#суд
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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с предложением льготы на электричество
28 марта 2024, 11:25

Фото: iStock/JuYochi

Случаи телефонного мошенничества с использованием легенды о возможности предоставления льготы на оплату электроэнергии участились в столичном регионе, об этом предупредили в компания «Мосэнергосбыт», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Целью мошенников является получение доступа к личной информации граждан. Обращаем внимание, что сотрудники «Мосэнергосбыта» не обзванивают клиентов, предлагая оформить какие-либо услуги», — отмечается в сообщении.
При поступлении таких звонков гражданам рекомендуется уточнять информацию, на которую ссылается звонящий, в официальных источниках. Это необходимо сделать прежде, чем предпринимать что-либо по совету телефонного собеседника.

Полную и достоверную информация о льготах на оплату электроэнергии и способах её оформления можно узнать на сайте «Мосэнергосбыта» в разделе «Часто задаваемые вопросы/Льгота».

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#мошенничество
#электричество
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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По пути следования террористов из «Крокуса» обнаружили боеприпасы
Гранатомётные выстрелы и взрыватель нашли по пути следования террористов
28 марта 2024, 11:12

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Шесть гранатомётных выстрелов и взрыватель обнаружили по пути следования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 27 марта на трассе М-3 «Украина», около полосы в сторону Брянска были обнаружены пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Их нашли в четырёх метрах от дороги. Место обнаружения боеприпасов оцепили, после чего взрывотехники подорвали найденные снаряды.

Именно по этой дороге 22 марта ехали террористы. Их автомобиль обнаружили, после чего началась погоня.

В настоящее время выясняется, принадлежали ли найденные боеприпасы террористам. В ходе атаки здания концертного зала они использовали автоматы, ножи, коктейли Молотова и бензин.

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*запрещённая в России террористическая организация
#террористы
#трасса
#боеприпасы
#крокус сити холл
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Шольц: Завод Tesla в ФРГ приостановил работу из-за теракта
28 марта 2024, 11:08

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поджог подстанции, из-за которого был обесточен завод электромобилей Tesla в Бранденбурге, является терактом. Об этом он рассказал в интервью MAZ.
«Что касается нападения, я вижу его так же, как и правительство штата: это был террористический акт» — озвучил свою версию происходящего Шольц.
Канцлер подчеркнул, что поджог не отпугнет иностранных инвесторов от развития строительства электромобилей в Германии.

Напомним, 5 марта власти ФРГ сообщили, что завод Tesla в Грюнхайде лишился электричества после устроенного там поджога. В результате без света остались также два района Берлина и город Экнер. Ответственность за инцидент взяла на себя «группа «Вулкан», классифицируемая как леворадикальная.

Энергоснабжение производства уже восстановили. Однако компания сообщает о продолжении ремонтных работ на месте поджога.

Компании Tesla остановка производства обошлась в сумму более 500 миллионов евро.

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#олаф шольц
#германия
#завод
#tesla
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Двух бывших российских судей заподозрили в связях с террористами
«Ъ»: экс-судей Аушева и Бойчука подозревают в коррупции и связях с террористами
28 марта 2024, 10:57

Фото: istockphoto / Zolnierek

Представители ФСБ РФ задержали бывшего судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и экс-председателя Магасского райсуда той же республики Магомеда Аушева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Аушева обвиняют в коррупции и в воспрепятствовании правосудию, а Бойчуку помимо воспрепятствования приписывают превышение должностных полномочий. По данным следствия, ингушский предприниматель Адам Картоев, связанный с боевым крылом группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*, в 2017–2021 годах принимал участие в застройке столицы Ингушетии Магаса дорогой недвижимостью.

В 2021 году он передал судье Аушеву машино-место, рассчитывая в будущем на его поддержку. Одно из мест он передал Аушеву, хотя его цена составляла 600 тысяч рублей. Вскоре Аушев по просьбе Картоева поручил Бойчуку пересмотреть уголовное дело племянника бизнесмена Магомеда Арапиева, осужденного на три года за изготовление и распространение детской порнографии. В превышении полномочий судьи приговор был пересмотрен и Арапиев вместо колонии был приговорен к обязательным работам и освободился.

После этого, в 2022 году Аушев вмешался в действия Назрановского суда при уголовном преследовании Картоева, которого осуждали за незаконное хранение взрывчатки. За хранение самодельного боеприпаса он получил всего два года общего режима, которые отбыл под следствием. Также с помощью Аушева избежал правосудие и отец Картоева, у которого тоже обнаружили оружие.

*признанное террористическим и запрещенное в России

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Террориста Файзова могут перевести из СИЗО Лефортово в Матросскую тишину

Грунтовые воды почти полностью затопили рудник «Пионер», где завалило горняков

Под Магаданом задержали пенсионера, оправдывавшего теракт в «Крокусе»
#приговор
#дело
#оружие
#уголовное дело
#теракт
#судья
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Грунтовые воды почти полностью затопили рудник «Пионер», где завалило горняков
28 марта 2024, 10:24

Фото: iStock/Adam88xx

Грунтовые воды практически полностью затопили рудник «Пионер» в Амурской области, где завалило 13 горняков. Об этом экстренные службы сообщили РИА Новости.
Представитель служб сообщил, что вода и горная порода продолжают поступать в рудник.

Обрушение породы на руднике произошло 18 марта. С этого дня под завалами находятся 13 человек. Все они – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. С ними нет никакой связи. После происшествия в Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте обрушения в круглосуточном режиме работают спасатели Кузбасса и других регионов Дальнего Востока.

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#шахты
#вода
#спасатели
#происшествия
#чс
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В Подмосковье 18-летний студент сбил трёх школьников на пешеходном переходе
28 марта 2024, 10:05

Фото: iStock/Hlib Serbskyi

В Подмосковье 18-летний студент сбил на пешеходном переходе трёх школьников. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло вечером 27 марта недалеко от деревни Синьково в Подмосковье.

Молодой человек за рулём автомобиля «ВАЗ» сбил трёх школьников, переходящих дорогу в положенном месте и на разрешающий сигнал светофора. В результате мальчики 2010 и 2011 годов рождения получили переломы и иные травмы. Один из них находится в коме.

В настоящее время выявляются все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшие дети были госпитализированы.

Водителя задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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#дтп
#подмосковье
#школьники
#авария
#уголовное
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