Террориста Файзова могут перевести из СИЗО Лефортово в Матросскую тишину

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Террориста Мухаммадсобира Файзова, участвовавшего в теракте в «Крокус Сити Холле», могут перевести из СИЗО Лефортово в Матросскую тишину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время все четверо террористов находятся в СИЗО Лефортово. Они рассажены по одному в двухместные камеры. После десятидневного карантина к ним подселят сокамерников. Граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализод и Мухаммадсобир Файзов были арестованы Басманным судом Москвы в ночь на 25 марта.
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Анастасия Чинкова