Вулин: Путин популярен на Западе из-за приверженности традиционным ценностям

Фото: istockphoto/macky_ch
Популярность президента РФ Владимира Путина в странах Западной Европы объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
В разговоре с РИА Новости политик подчеркнул, что популярность Путина и России на Западе объясняется вовсе не тем, что вдруг появились миллионы немцев, которые полюбили русских. По словам Вулина, никогда они их не любили и не полюбят — достаточно вспомнить Первую и Вторую мировые войны.
Сербский политик считает, что люди в Европе видят в России ценности, которые близки им самим, которые они поддерживают. Люди хотят жить со своим Богом, своей нацией и семьёй. А правящая верхушка навязывает им общество, в котором всего этого нет.
Читайте также:
Вице-премьер Сербии Вулин: атмосфера в Европе напоминает канун Первой мировой
Вице-премьер Сербии предрёк Вучичу судьбу экс-президента Милошевича, умершего в Гааге
Имеем право выбирать друзей: в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза
Александр Бойцов