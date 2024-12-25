Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве будет температура выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в последний день этого года ожидается до +2 градусов, под утро 1 января — похолодает до -4.
Он также спрогнозировал теплые дни и на этой неделе.
В то же время далеко не по всей России ожидаются такие теплые дни. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе температура опустилась до -20 градусов мороза. Из-за резкого похолодания деревья в Кемерово покрылись толстым слоем льда.
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«До конца года ничего яркого ожидать не стоит. Преимущественно облачная погода. В четверг облачно с прояснениями, без осадков, в остальные дни небольшие осадки. Температура днем +2...-3 °С, ночью +1...-4 °С, ветер переменных направлений», — поделился метеоролог в беседе с RT.
В то же время далеко не по всей России ожидаются такие теплые дни. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе температура опустилась до -20 градусов мороза. Из-за резкого похолодания деревья в Кемерово покрылись толстым слоем льда.
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Данил Пономарев