Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Излишние траты к Новому году чаще всего оказываются импульсивными, когда люди скупают множество вещей со скидками, а потом они становятся ненужными. Об этом заявила эксперт семейной политики Элина Жгутова. По ее словам, на подарок тоже не стоит слишком много тратиться, так как это его ценность заключается в хлопотах вокруг него, а не в стоимости.