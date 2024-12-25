Вручение Премии ЦФО в области литературы и искусства состоялось в Москве

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Торжественная церемония вручения Премии Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства прошла в столице. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щёголева, принявшего участие в мероприятии.
Премия вручалась за воссоздание и популяризацию литературы среди детей и юношества, а также за популяризацию древнерусского исторического наследия.
Кроме того, вручались благодарственные письма за вклад в музейное дело и просвещение молодого поколения, за создание различных тематических проектов и их реализацию.
Перед этим стало известно об открытии в подмосковном Подольске стелы «Город трудовой доблести» у административного здания.
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Кроме того, вручались благодарственные письма за вклад в музейное дело и просвещение молодого поколения, за создание различных тематических проектов и их реализацию.
Перед этим стало известно об открытии в подмосковном Подольске стелы «Город трудовой доблести» у административного здания.
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Никита Кротов