«Роллы с кровью»: в ресторанах «Моремания» выявили грубые нарушения санитарных норм

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«SHOT Проверка» выявила грубые нарушения на кухне магазина-ресторана сети «Моремания». О результатах расследования рассказали «Радио 1».
Агент проекта устроился на стажировку сушистом в один из ресторанов сети в крупном московском торговом центре. Во время работы он видел, как сотрудники перерабатывают продукты для суши и роллов с истёкшим сроком годности. В частности, так поступали со слабосолёным лососем, который подаётся без термической обработки. Также работники спокойно поднимают упавшие на пол куски пищи и готовят с грязными руками, которыми перед этим трогали мусорные контейнеры.
Также отмечается, что на кухне совершенно не соблюдаются нормы гигиены – посуда хранится в засаленных ящиках, на раковинах отсутствуют мыло и средства дезинфекции, а если кто-то из работников получит повреждение, то кровь из раны может оказаться в блюде.
По словам профессора кафедры инфекционных болезней, доктора медицинских наук Мурада Щахарданова, в таких условиях быстро развиваются сальмонеллы и прочие опасные микроорганизмы.
Кроме того, в ходе проверки были зафиксированы случаи отсутствия у работников медицинских книжек. Ранее Роспотребнадзор выявил, что у 11 из 30 сотрудников не было необходимых прививок и анализа на санитарную пригодность.
Помимо нарушений на кухне, был выявлен обман в зале. Участник проверки, пришедший как посетитель, зафиксировал явный недовес при подаче блюда.
«SHOT Проверка» отправила результаты проведённого расследования в Роспотребнадзор, приложив видеозаписи, экспертные заключения и свидетельства о нарушениях.
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«Все заготовки для роллов хранятся на столах при комнатной температуре, а это категорически недопустимо. Продукты должны находиться в охлаждаемой горке или гастроёмкостях из нержавеющей стали. Отсутствие этих условий – прямой риск для здоровья потребителей», – отметила кандидат наук и технолог общественного питания Елена Мясникова.
Также отмечается, что на кухне совершенно не соблюдаются нормы гигиены – посуда хранится в засаленных ящиках, на раковинах отсутствуют мыло и средства дезинфекции, а если кто-то из работников получит повреждение, то кровь из раны может оказаться в блюде.
По словам профессора кафедры инфекционных болезней, доктора медицинских наук Мурада Щахарданова, в таких условиях быстро развиваются сальмонеллы и прочие опасные микроорганизмы.
Кроме того, в ходе проверки были зафиксированы случаи отсутствия у работников медицинских книжек. Ранее Роспотребнадзор выявил, что у 11 из 30 сотрудников не было необходимых прививок и анализа на санитарную пригодность.
Помимо нарушений на кухне, был выявлен обман в зале. Участник проверки, пришедший как посетитель, зафиксировал явный недовес при подаче блюда.
«SHOT Проверка» отправила результаты проведённого расследования в Роспотребнадзор, приложив видеозаписи, экспертные заключения и свидетельства о нарушениях.
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Анастасия Чинкова