В российских магазинах обнаружили консервы с личинками червей

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Организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять из магазина консервированную печень минтая, в которой были обнаружены личинки червей. Об этом пишут «Известия».
На этикетках всех банок было указано три производителя – ООО «Дефриз» из Владивостока, а также «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Но все они заявили, что отказались от продукта, и указали на банках этикетки, которые больше не связаны с рыбными консервами, отмечают «Известия».
Некачественные консервы продавались в крупных розничных сетях. X5 сообщила изданию, что этот продукт будет снят с полки. Сеть «Дикси» также прекратила продавать консервы.
В мае прокуратура заявила, что производители регулярно используют дешевое сырье для консервов под видом дорогих вещей. Например, сайру заменяют дальневосточными сардинами (иваси) или тихоокеанской сельдью, и такие подделки также раздают школам и детским садам.
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Некачественные консервы продавались в крупных розничных сетях. X5 сообщила изданию, что этот продукт будет снят с полки. Сеть «Дикси» также прекратила продавать консервы.
В мае прокуратура заявила, что производители регулярно используют дешевое сырье для консервов под видом дорогих вещей. Например, сайру заменяют дальневосточными сардинами (иваси) или тихоокеанской сельдью, и такие подделки также раздают школам и детским садам.
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Александр Климов