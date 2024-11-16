Роспотребнадзор проверяет информацию о консервах с паразитами в торговых сетях

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Московское управление Роспотребнадзора начало проверку появившейся в сети предварительной информации о рыбных консервах с личинками паразитов в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси». Об этом само ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли «Пятерочка» и «Дикси», — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в одних из консерв, взятых на анализ, не обнаружили живых личинок паразита, однако нашли мертвых личинок нематод из рода Anisakis. После этого результаты исследования отправили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» для всесторонней и объективной оценки.
На данный момент инспекторы проверили по пять супермаркетов каждой организации, отмечает ведомство, но рыбные консервы производства ООО «Дефриз», о которых говорилось в жалобах, в продаже не были найдены.
Столичный надзорный орган запросил пояснения от обеих торговых сетей, а также отправили информацию о консервах «Дифрих» в приморский Роспотребнадзор.
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