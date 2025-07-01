«Романтическая встреча»: Раскрыта новая схема мошенников

01 июля 2025, 11:33

Мошенники обманывают россиян с помощью свиданий в онлайн-кинотеатрах

Фото: Istock/Aramyan

Разработана новая хитроумная схема, с помощью которой мошенники обманывают жителей России, предлагая им провести вечер за совместным просмотром фильмов. Подробности сообщает компания F6.