«Романтическая встреча»: Раскрыта новая схема мошенников
Разработана новая хитроумная схема, с помощью которой мошенники обманывают жителей России, предлагая им провести вечер за совместным просмотром фильмов. Подробности сообщает компания F6.
Злоумышленники, выдавая себя за красивых девушек из крупных городов России, размещают анкеты на сайтах знакомств, в социальных сетях или через специальные Telegram-боты. В ходе общения с мужчинами, «девушки» переводят общение в Telegram, где предлагают жертве «узнать друг друга поближе» через совместный просмотр фильма в онлайн-кинотеатре.
Далее пользователям присылают специальную ссылку на приложение, после установки которого необходимо ввести реквизиты банковской карты для оплаты. После ввода платежных данных, мошенники получают доступ к счетам жертвы и немедленно выводят оттуда все средства.
Эксперты напоминают о сохранении бдительности при общении с интернет-незнакомцами.
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