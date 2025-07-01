В «Авиасейлс» рассказали, что треть туристов не против завести курортный роман
Согласно опросу, проведенному онлайн-сервисом «Авиасейлс» совместно с сайтом знакомств «Мамба», 38% россиян не против курортных романов, а у 25% респондентов уже был подобный опыт. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что чаще всего знакомства происходят в отелях (22%), на пляже и во время прогулок по городу (по 15%). Летом активность пользователей на «Мамбе» возрастает на 30%, особенно в туристических регионах. Самыми популярными местами для романтических встреч стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Анапа и Дубай.
Хотя большинство курортных романов заканчиваются после возвращения домой, 23% участников опроса отметили, что их отношения переросли во что-то большее, а 8% даже вступили в брак.
Многие женщины могут столкнуться с депрессией после курортного романа. Психолог и сексолог Александра Миллер рассказала о влиянии кратковременных любовных отношений на психику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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