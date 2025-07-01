В «Авиасейлс» рассказали, что треть туристов не против завести курортный роман

01 июля 2025, 07:09

Фото: istock/LuckyBusiness

Согласно опросу, проведенному онлайн-сервисом «Авиасейлс» совместно с сайтом знакомств «Мамба», 38% россиян не против курортных романов, а у 25% респондентов уже был подобный опыт. Об этом пишет РИА Новости.