В Госдуме прокомментировали информацию о заморозке вкладов в банках

01 июля 2025, 08:36

Депутат Аксаков: слухи о заморозке денег на вкладах могли пустить девелоперы

Фото: iStock/ultramarine5

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал слухи о возможной заморозке средств на вкладах в российских банках, которые появились в конце прошлого года. Об этом пишет РИА Новости.





По его мнению, такие слухи могли быть инициированы девелоперами с целью подстегнуть интерес к инвестициям в недвижимость.



Аксаков отметил, что подобная информация могла возникнуть как результат некомпетентных комментариев, которые затем были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей. Он также подчеркнул, что Банк России, правительство и экспертное сообщество сразу опровергли эти слухи, подтвердив стабильность банковской системы.



Депутат добавил, что деньги на депозитах играют важную роль в экономике страны, так как именно за счет этих средств банки выдают кредиты, обеспечивая тем самым свои финансовые результаты и возможность выплаты процентов вкладчикам.





«Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла», — заключил Аксаков.