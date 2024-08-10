Росатом рассказал о работе Курской АЭС

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Курская АЭС после временного сокращения количества персонала на строительной площадке АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме. Об этом корпорация Росатом написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время на станции работают энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации.
Специалисты, оставшиеся на стройплощадке АЭС-2, продолжают работу по ранее установленному графику. Системы, обеспечивающие ход строительства энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, также работают в штатном режиме, подчеркнули в Росатоме.
Напомним, что накануне в Курской области был введён режим ЧС федерального характера. Данный режим позволяет привлекать в регион силы и средства со всей страны, а также получать финансирование из федерального бюджета на выплаты жителям.
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Специалисты, оставшиеся на стройплощадке АЭС-2, продолжают работу по ранее установленному графику. Системы, обеспечивающие ход строительства энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, также работают в штатном режиме, подчеркнули в Росатоме.
Напомним, что накануне в Курской области был введён режим ЧС федерального характера. Данный режим позволяет привлекать в регион силы и средства со всей страны, а также получать финансирование из федерального бюджета на выплаты жителям.
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Анастасия Чинкова