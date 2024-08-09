Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона

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В городе Курчатов в Курской области отключилось электричество после падения обломков украинского беспилотника на подстанцию. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Отмечается, что обломки дрона упали на трансформаторную подстанцию, после чего там возник пожар. Энергоснабжение в городе пропало.
Помимо города, свет недоступен в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах области.
В настоящее время специалисты проводят аварийные работы, дома планируется подключить через резервные схемы.
В пятницу вечером Минобороны сообщало об уничтожении четырёх украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью.
Напомним, что в Курчатове, в 70 километрах от границы располагается действующая Курская АЭС.
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Помимо города, свет недоступен в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах области.
В настоящее время специалисты проводят аварийные работы, дома планируется подключить через резервные схемы.
В пятницу вечером Минобороны сообщало об уничтожении четырёх украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью.
Напомним, что в Курчатове, в 70 километрах от границы располагается действующая Курская АЭС.
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Анастасия Чинкова