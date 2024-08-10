Россия сообщила МАГАТЭ об осколках сбитых ракет на Курской АЭС

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В связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область Россия проинформировала МАГАТЭ о ситуации на Курской атомной электростанции. На станции были найдены части сбитой ракеты, сообщили в российском представительстве при международных организациях в Вене.
«Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», – сообщается в заявлении.
В то же время ситуация остается напряженной, хотя прямых обстрелов города Курчатова, атомной электростанции (АЭС) или энергетической инфраструктуры не зафиксировали. В миссии также отметили, что безрассудное поведение Украины ставит под угрозу всю мировую атомную сферу.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к «максимальной сдержанности» на фоне ситуации в Курской области, где расположена атомная электростанция.
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Александр Климов