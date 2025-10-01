В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Оренбурга ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это решение связано с необходимостью обеспечить безопасность полетов.
Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об этом в своем Telegram-канале. Причины такого шага пока остаются неясными, но власти подчеркивают важность соблюдения всех мер безопасности. Пассажирам стоит учитывать новые условия при планировании путешествий.
