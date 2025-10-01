В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

01 октября 2025, 09:15

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: iStock/OceanFishing

Аэропорт Оренбурга ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это решение связано с необходимостью обеспечить безопасность полетов.