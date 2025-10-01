Достижения.рф

В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Фото: iStock/OceanFishing

Аэропорт Оренбурга ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это решение связано с необходимостью обеспечить безопасность полетов.



Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об этом в своем Telegram-канале. Причины такого шага пока остаются неясными, но власти подчеркивают важность соблюдения всех мер безопасности. Пассажирам стоит учитывать новые условия при планировании путешествий.

Дарья Осипова

