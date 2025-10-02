В Нью-Йорке столкнулись два самолета

02 октября 2025, 07:35

При столкновении самолетов при рулении в аэропорту в США пострадал человек

Фото: iStock/Dushlik

В аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке произошел инцидент с участием двух самолетов компании Delta. Во время руления аппараты столкнулись на низкой скорости, что привело к травме одного человека, сообщает телеканал ABC.