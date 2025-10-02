В Нью-Йорке столкнулись два самолета
В аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке произошел инцидент с участием двух самолетов компании Delta. Во время руления аппараты столкнулись на низкой скорости, что привело к травме одного человека, сообщает телеканал ABC.
Согласно информации от диспетчеров, правое крыло одного самолета задело носовую часть другого. Пилоты немедленно сообщили о происшествии. Спасательные службы прибыли на место для оказания помощи пострадавшему.
Аэропорт продолжает функционировать, однако инцидент вызывает вопросы о безопасности операций на земле. Специалисты начали расследование, чтобы выяснить причины столкновения и предотвратить подобные ситуации в будущем.
