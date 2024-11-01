Росавиация рассказала о работе московских аэропортов после введения плана «Ковёр»

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Столичные аэропорты работают в штатном режиме после введения плана «Ковёр». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее Telegram-каналы писали, что во Внуково, Жуковском и Домодедово ввели план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотника, следующего со стороны Курской области.
В 15:25 появилась информация о том, что вышеуказанные авиагавани восстановили работу в штатном режиме. Позднее пресс-службы аэропортов подтвердили эти сведения.
Также ранее подмосковные Telegram-каналы сообщили об угрозе атаки БПЛА на Раменское, в сторону которого направлялся дрон со стороны Калужской области. После была объявлена отмена тревоги.
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В 15:25 появилась информация о том, что вышеуказанные авиагавани восстановили работу в штатном режиме. Позднее пресс-службы аэропортов подтвердили эти сведения.
Также ранее подмосковные Telegram-каналы сообщили об угрозе атаки БПЛА на Раменское, в сторону которого направлялся дрон со стороны Калужской области. После была объявлена отмена тревоги.
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Анастасия Чинкова