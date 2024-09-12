Пилот объявил о бедствии из-за атаки по самолету в Мурманской области

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Частный самолет перепутали с беспилотником, атаковав его из стрелкового оружия в Мурманской области, сообщают Telegram-каналы «Авиаторщина» и Baza. Уточняется, что после того, как отменили план «Ковер», введенный накануне в Апатитах, в Архангельск полетели два частных воздушных судна. Речь идет о легкоспортивном ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5.
«Однако через пять минут пилот первого самолета сообщил диспетчерам о том, что что-то случилось у второго борта и подал сигнал MAYDAY», — сказано в публикации.Экипаж Bristell NG5 доложил об обстреле стрелковым оружием. Командиры воздушных суден попросили изменить план полета. Первый решил сесть в Апатитах, а второй — прибыть к месту вылета.
Оба благополучно сели через 15 минут, пострадавших нет. Пилот Bristell сообщил, что у него повреждены крыло и фара.
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