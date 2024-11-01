В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковёр»

Фото: iStock/Chalabala
План «Ковёр» ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, движение вражеского беспилотника заметили в стороне Калужской области.
Таким образом, в настоящее время аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
12 октября аэропорт в Казани с утра временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения ввели с 8:40 утра в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Подчёркивается, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Читайте также:
В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропортах двух российских регионов вводили план «Ковер»
Пилот объявил о бедствии из-за атаки по самолету в Мурманской области
Таким образом, в настоящее время аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
12 октября аэропорт в Казани с утра временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения ввели с 8:40 утра в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Подчёркивается, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Читайте также:
В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропортах двух российских регионов вводили план «Ковер»
Пилот объявил о бедствии из-за атаки по самолету в Мурманской области
Элина Позднякова