В сторону подмосковного Раменского летит беспилотник

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Беспилотник движется к подмосковному городу Раменское со стороны Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Раменское», созданный администрацией округа для оповещения граждан о возникновении угроз различного характера.
Отмечается, что один беспилотный летательный аппарат движется в сторону Раменского из Калужской области. Другие сведения не приводятся.
Ранее в этот день сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автомобиль советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского. Сам чиновник не пострадал, но его машина получила повреждения в результате атаки.
Читайте также:
Минобороны подтвердило удар ВС РФ по центру при Генштабе ВСУ в Киеве
«Нас ждали»: как украинцы встретили ВС РФ в первые дни СВО и что штурмовик рассказал о боях за 15 км до Киева
Наступление под Суджей, бои в Курской области, удар по пункту ВСУ в Херсоне: последние новости СВО
Анастасия Чинкова