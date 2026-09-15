«Росгосстрах» назвал парковки самым аварийным местом для автомобилей
Начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова сообщила, что парковки лидируют по числу происшествий с машинами. На стоянки приходится около трети урегулированных аварий по ОСАГО и почти четверть обращений по каско.
В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что автомобили нередко получают повреждения в отсутствие владельцев. Машину часто задевают при маневрах соседние водители. Ущерб могут причинить упавший снег, ветки и прочие внешние обстоятельства.
В сегменте каско 20% страховых случаев происходят на трассах и шоссе, еще 14% — на улицах городов. За пределами населенных пунктов водители обращаются за выплатами из-за камней, ям на дороге, животных и неблагоприятной погоды.
По ОСАГО 19% ДТП фиксируют на городских дорогах, 17% — на перекрестках. Доля трасс составляет 7%. В каско перекрестки занимают лишь 1,2% от общего числа заявлений.
Реже всего страхователи сообщали о повреждениях на заправках, мостах, железнодорожных переездах и возле аэропортов. Каждая из этих локаций заняла менее 0,2% в общей статистике. Компания изучила почти 123 тысячи обращений за последний год.
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