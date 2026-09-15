«Росгосстрах» назвал парковки самым аварийным местом для автомобилей

15 сентября 2026, 07:54

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова сообщила, что парковки лидируют по числу происшествий с машинами. На стоянки приходится около трети урегулированных аварий по ОСАГО и почти четверть обращений по каско.