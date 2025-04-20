Росгвардейцы обеспечили безопасность во время прибытия Благодатного огня в Москву

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Накануне Пасхи во время прибытия Благодатного огня в Москву сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии совместно с коллегами из МВД России обеспечили общественную безопасность, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь специальным рейсом из Иерусалима в международный аэропорт «Внуково» — там его встретили представители епархий РПЦ. Для его транспортировки с борта самолета до кортежа организовали «коридор безопасности».
Потом Благодатный огонь доставили к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и передали в 15 других храмов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, где традиционно отмечает главный православный праздник.
Вместе с российским лидером на службе также находился мэр Москвы Сергей Собянин.
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Потом Благодатный огонь доставили к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и передали в 15 других храмов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, где традиционно отмечает главный православный праздник.
Вместе с российским лидером на службе также находился мэр Москвы Сергей Собянин.
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Ольга Енгалычева