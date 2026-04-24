Росгвардейцы подмосковного главка присоединились к ежегодной акции «Диктант Победы»
Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области активно поддержали международную историческую акцию «Диктант Победы», проверив свои знания истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Личный состав с энтузиазмом отвечал на вопросы, касавшиеся ключевых событий сражений. В этом году тесты были приурочены к 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также к 85-й годовщине контрнаступления под Москвой. В диктанте появились и разделы о героях специальной военной операции.
Каждому участнику присвоили уникальный идентификационный номер, с помощью которого он может узнать результаты тестирования на сайте организатора.
Эти мероприятия способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию патриотизма среди личного состава и сохранению традиций защитников Родины.
