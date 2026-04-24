Диктант Победы в Подмосковье написали более 70 тысяч человек

Свыше 70 тысяч жителей Московской области написали Диктант Победы, который проводился 24 апреля более чем на 1 400 офлайн-площадках и на сайте проекта. Об этом сообщает региональное отделение «Единой России».





К участникам акции обратился в видеоформате председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что Диктант Победы — это один из крупнейших просветительских проектов «Единой России».





«В прошлом году в этой акции приняли участие более двух с половиной миллионов человек из 97 стран мира. Во многих семьях есть свои герои-фронтовики. И их биографии, их подвиги — это наше общее прошлое и духовная опора», — сказал Медведев.

«Диктант Победы впервые проходит на этом знаковом месте. Здесь все пропитано кровью людей, вставших на защиту Москвы. В ноябре 41 года это было не просто поле боя. Здесь, можно сказать, началась Победа Красной Армии и всего советского народа над фашизмом», — сказал Брынцалов.

«Мы должны помнить о героических поступках и подвигах наших ветеранов во имя будущего», — подчеркнула она.