Росгвардейцы Подмосковья передадут бойцам СВО более 800 единиц изъятого оружия

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Свыше 800 единиц изъятого и добровольно сданного гладкоствольного оружия подготовили для передачи в зону специальной военной операции росгвардейцы Московской области, это оружие может быть использовано в борьбе с дронами, сообщает пресс-служба ведомства.
«Главное управление Росгвардии по Московской области организовало передачу оружия, обращенного в государственную собственность, для нужд подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО. Всего туда будет доставлено более 800 гладкоствольных карабинов и ружей», — сказал замначальника подмосковного главка Росгвардии подполковник полиции Константин Невмержицкий.Отмечается, что с начала года росгвардейцы Подмосковья уже направили в зону СВО свыше 300 единиц оружия.
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Лев Каштанов