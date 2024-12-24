Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники ОМОН «Пересвет» вместе с коллегами из регионального МВД задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Как установило следствие, женщина, которая ухаживала за 65-летней потерпевшей на дому, и её знакомый задумали похитить из квартиры ценные вещи. Считая, что хозяйка спит после инъекции сильнодействующего препарата, мужчина проник в жилище. Однако пенсионерка не спала и заметила его. Тогда злоумышленник схватил кухонный нож и стал угрожать, требуя отдать ему дорогостоящее имущество», – сообщили в силовом ведомстве.Забрав ювелирные изделия, грабитель скрылся, а сообщница отвела от себя подозрения, убедив пожилую женщину, что отношения к произошедшему не имеет. Сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМОН «Пересвет» задержали подозреваемых в местах их проживания. В ходе обысков у них изъяли часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело.
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Лора Луганская