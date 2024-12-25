Сотрудники Росгвардии Подмосковья приняли участие в сборе помощи для бойцов СВО

Режим тишины в новогоднюю ночь чаще всего работает весьма условно, полиция вряд ли приедет после жалобы на громкую музыку. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. При этом, по его словам, важно помнить, что веселиться и дебоширить — «это две большие разницы».