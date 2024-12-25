Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Сотрудники Росгвардии Подмосковья приняли участие в сборе помощи для бойцов СВО

Сотрудники Росгвардии Подмосковья приняли участие в сборе помощи для бойцов СВО

Фото: пресс-служба Росгвардии Подмосковья

Оригинал
Сотрудники Электростальского отделения областного главка Росгвардии вместе представителями региональной ветеранской организации войск правопорядка приняли участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.


«В партию гуманитарной помощи вошли продукты питания: консервы, крупы и сухие напитки, а также различное техническое оборудование. Собранное передали в храм Тихвинской иконы Божией Матери в Ногинске», — говорится в сообщении.
В сборе также участвовали волонтёры и прихожане храма. Общий вес гуманитарной партии составил 5,5 тонн. Росгвардейцы помогли упаковать и погрузить коробки с собранной помощью. В ближайшее время посылки доставят в зону специальной военной операции.

Читайте также:

В Челябинске молодожёны вместо свадебного банкета купли спальники для бойцов СВО

Русская Община Новочеркасска защитила жену бойца СВО от агрессивного соседа

Подмосковный омбудсмен Фаевская проверила условия проживания жителей ДНР и ЛНР
#росгвардия
#сво
#гуманитарная помощь
#ногинск
#электросталь
Росреестр Московской области продолжает работу по выявлению учтённых объектов недвижимости
25 декабря 2024, 11:56

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Для обеспечения актуальности и точности Единого государственного реестра недвижимости Управление Росреестра по Московской области регулярно проводит выездные рабочие встречи с представителями государственных органов и местного самоуправления по реализации Федерального закона № 518-ФЗ, который регулирует процесс определения владельцев ранее учтённых объектов недвижимости, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Во время рабочих встреч эксперты Управления объясняют основные принципы работы по определению собственников объектов недвижимости, информация о которых отсутствует в ЕГРН.

Особое внимание уделяется важности выполнения регионального плана-графика, включающего более 796 000 объектов, для которых необходимо провести мероприятия по установлению правообладателей на территории региона. Также обсуждаются методические рекомендации Росреестра на конкретных примерах.

В результате рабочих встреч к декабрю 2024 года было выявлено 965 правообладателей в отношении 687 ранее учтённых объектов недвижимости, включая 647 помещений и 40 земельных участков.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

«Наполнение ЕГРН полными и актуальными сведениями об объектах недвижимости — одноиз приоритетных направлений деятельности Росреестра, реализуемых в рамках дорожной карты по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 2024 — 2026 годы, а также государственной программой Российской Федерации "Национальная система пространственных данных"», — сказал заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев.

Читайте также:

В Подмосковье завершили модернизацию 15 очистных сооружений

Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга научно-технологического развития регионов

Готовность новых линий водопровода и канализации в Одинцове превысила 70%
#подмосковье
#совещание
#росреестр мо
#недвижимость
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист раскрыл неожиданное последствие обязательной 13-й зарплаты
Юрист Адамс: введение обязательной 13 зарплаты грозит разорением малого бизнеса
25 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/Vershinin

Введение обязательной 13-й зарплаты в России увеличит финансовую нагрузку на работодателей, а для малого бизнеса может грозить разорением. Об этом заявил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. По его словам, сейчас новогодняя премия — это право, а не обязанность.
«В условиях рыночной экономики, где компании самостоятельно регулируют свои финансовые обязательства, законодательное навязывание такой нормы может восприниматься как избыточное вмешательство в хозяйственную деятельность», — подчеркнул специалист в беседе с RT.
В то же время, с другой стороны, согласно опросу Консоль.Про, почти половина россиян вынуждена брать дополнительные задачи перед новогодними праздниками, чтобы заработать больше денег перед каникулами. Как пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с исследованием, также 50% респондентов заявили о возросших тратах к Новому году в сравнении с 2023 годом.
«На вопрос о новогодних подработках треть россиян (32%) отмечают, что выполняют сверхурочные задачи в своих компаниях <…>. Более трети респондентов (35%) помимо основной работы в конце года выполняют задачи на фрилансе, чтобы заработать больше», — говорится в материале.
Читайте также:

Эксперт Башаров: нехватка строителей в России связана с ростом экономики

Нехватку кадров в РФ объяснили разбалансировкой рынка труда

Зарплаты курьеров взлетят до 300 тысяч рублей к ​новогодним праздникам
#компании
#бизнес
#зарплаты
#деньги
#премия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Станции МЦД украсили к Новому году
25 декабря 2024, 11:28

Фото: iStock/Vershinin

Новогодние украшения появились на станциях московских центральных диаметров, а также на столичных вокзалах и станциях МЦК, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На МЦД на станциях Площадь трех вокзалов, Славянский бульвар, Опалиха на окна повесили разноцветные светящиеся гирлянды, в вестибюлях установили наряженные ели с подарками, а также фигуры оленей и часы, которые вот-вот пробьют двенадцать», — говорится в сообщении.
Новогоднее убранство разместили также на трёх станциях МЦК — Лужники, Кутузовская и Москва-сити и на Киевском, Белорусском, Ярославском и Восточном вокзалах. Здесь есть новогодние ёлки, огромные ёлочные шары, сани Дела Мороза и прочие атрибуты праздника.

Читайте также:

Жителям Мытищ рассказали, чего никогда нельзя делать на железной дороге

На ж/д станциях Подмосковья провели акцию «Сохрани себе жизнь»

11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении
#минтранс мо
#мцд
#мцк
#вокзал
#новый год
#украшения
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист раскрыл, как будет работать режим тишины в новогоднюю ночь
Юрист Соловьев: режим тишины в новогоднюю ночь работает весьма условно
25 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/gregory_lee

Режим тишины в новогоднюю ночь чаще всего работает весьма условно, полиция вряд ли приедет после жалобы на громкую музыку. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. При этом, по его словам, важно помнить, что веселиться и дебоширить — «это две большие разницы».
«Но если происходит нарушение закона, если слышатся ссоры, какие-то звуки борьбы, звуки, которые свидетельствуют о том, что происходит драка или еще какие-то нарушения закона, то здесь, конечно, надо проявлять активную гражданскую позицию и вызывать полицию, объясняя, что, собственно говоря, происходит», — поделился юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время выяснилось, что большинство россиян (66%) будут праздновать Новый год в своей компании. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Битрикс24, 15% россиян испытывали стыд за свое поведение на новогодних вечеринках, а 75% никогда его наутро не чувствовали.
«Что касается негативных аспектов корпоративов, 23% респондентов признались, что их раздражает чрезмерное употребление алкоголя коллегами. При этом 63% опрошенных сами планируют употреблять алкоголь на корпоративе», — пишет издание.
Читайте также:

В парках Московской области 28 и 29 декабря пройдет мероприятие «Новый год под шубой»

Нарколог рассказал, как избежать похмелья после Нового года

Диетолог рассказала, чем нельзя запивать оливье
#драка
#алкоголь
#опрос
#юрист
#новый год
#нарушение
#компании
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Астролог рассказала, как выбрать подарок, соответствующий знаку зодиака
25 декабря 2024, 11:12

Фото: iStock/dikushin

До Нового года остались считанные дни, а это значит, что самое время закупаться подарками для близких.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» сообщила, что при выборе подарка на новый 2025 год надо обращать внимание на детали и пользу.

«Нужно хорошо оценить, насколько подарок индивидуален: впишется ли он в интерьер, будет ли к лицу тому, кому собираетесь вручить. Замечательно, если цена соответствует товару и качеству. Нужно проявить оптимальную расчётливость, но экономить не стоит. Подарок должен быть приятным, доставить радость, позитивные впечатления и дарителю, и тому, кому дарят», — сказала она.

По ее словам, напряженный аспект Венеры и Урана предупреждает о том, что творческий подход хорош в меру: лучше избегать покупки слишком оригинальных, необычных и экстравагантных вещей.

  • Знакам стихии Земля (Козерогу, Тельцу, Деве) подойдет практичный подарок. Важно то, чтобы они могли его применить, и он принёс им пользу.
  • Знакам стихии Вода (Рыбам, Раку, Скорпиону) лучше подобрать то, что их радует ежедневно или то, чем они пользуются часто. Это может быть и парфюм, и любимый крем, и посуда, в том числе новогодняя.
  • Знакам стихии Огня (Овну, Льву, Стрельцу) предпочтительно выбрать модный, яркий, запоминающийся подарок, который подчеркнет их заметную личность.
  • Знакам стихии Воздух (Водолею, Близнецам, Весам) желательно выбрать подарок, который их украсит или впишется гармонично в домашний интерьер. Также надо позаботиться о красивой упаковке.

Читайте также:

«Улучшение уровня жизни»: Гороскоп с 23 по 29 декабря для всех знаков зодиака

Астролог рассказала, какие подарки стоит дарить на год Деревянной Змеи

Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года
#земля
#подарки
#гороскоп
#парфюм
#воздух
#покупки
#подарок
#астролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершили модернизацию 15 очистных сооружений
25 декабря 2024, 11:08

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона завершило модернизацию и запустило в эксплуатацию 15 очистных сооружений в 2024 году. Благодаря федеральной поддержке нормативные показатели очистки были достигнуты на объектах в Подольске, Шатуре и Мытищах.
«15 очистных сооружений в текущем году уже модернизированы и обслуживают 350 тыс. жителей. Пять из них – наиболее крупные, расположены в Одинцовском городском округе, Мытищах, Подольске (2 объекта) и Шатуре. Модернизация четырёх очистных сооружений находится в стадии завершения», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Всё необходимое оборудование уже приобретено и хранится на строительных площадках или под охраной. Более того, самая большая станция в Щёлково уже больше года обеспечивает очистку сточных вод до установленных стандартов. Сейчас завершается процесс приёмки объекта и его передача муниципальному предприятию для полноценной эксплуатации.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В регионе насчитывается 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных и 570 небольших сельских и поселковых станций. Все они модернизируются в соответствии с современными требованиями.

В дополнение к уже обновлённым и запущенным объектам текущего года, в регионе продолжается модернизация ещё 16 очистных сооружений, включая станции в крупных городах, таких как Дубна, Кашира, Коломна, Можайск, Сергиев Посад и Серпухов. Завершение работ с учётом достижения нормативных экологических показателей запланировано на 2026 год.

«В 2025-2027 годах мы продолжим модернизацию очистных сооружений в таких городах как: Дмитров, Домодедово, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Ступино, Чехов, Электросталь, Клин. Также совместно с Минстроем России наше ведомство планирует реализовать пилотный проект модернизации малых очистных сооружений, обслуживающих населенные пункты в Егорьевске, Истре, Зарайске, Можайске и Сергиевом Посаде», — сообщил Велиховский.

Модернизация малых очистных сооружений в посёлках, деревнях и сёлах является ключом к развитию инженерной инфраструктуры и повышению качества жизни населения. Этот проект станет основой для дальнейшей модернизации и строительства аналогичных объектов на всей территории Подмосковья.

Читайте также:

Готовность новых линий водопровода и канализации в Одинцове превысила 70%

Жителям Мытищ рассказали, чего никогда нельзя делать на железной дороге

В Московской области за год произвели около 720 тысяч тонн сырого молока
#оборудование
#модернизация
#антон велиховский
#министр
#московская область
#ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шампанист рассказал, как выбрать качественное вино на Новый год
Шампанист Березов: выбирать вино на Новый год нужно смотреть на марку
25 декабря 2024, 11:00

Фото: iStock/MarianVejcik

Приближается самый волшебный праздник в году — Новый год. Кто-то встретит праздник в ресторане или на вечеринке, а кто-то, по традиции, в семейном кругу. Главный атрибут стола — игристое вино. Традиция открывать напиток под бой курантов появилась еще в 20 веке.
Главный шампанист винодельческого предприятия «Фанагория» Александр Березов в беседе с «Радио 1» заявил, что вино нужно выбирать, ориентируясь на собственную душу.

«Нужно прислушаться к себе и понять, чего мы хотим. Если нам нужно хорошее настроение, то следует обращать внимание на производителя и марку, потому что следящая за своей репутацией компания никогда не позволит себе выпустить брак — тем более к Новому году», — сообщил эксперт.

По его рекомендациям, необходимо остерегаться покупок от непроверенных производителей и не экспериментировать, чтобы не было обманутых ожиданий в новогоднюю ночь.

«Сейчас, перед Новым годом, очень много в СМИ всевозможных рейтингов по винам. Я думаю, что на них можно опираться и выбрать себе по душе и по финансовым возможностям. Есть недорогие и очень качественные игристые вина, как от крупных компаний, так и от небольших, но уже зарекомендовавших себя с хорошей стороны виноделен», — поделился Березов.

Читайте также:

Россиян предупредили о подорожании шампанского

Нарколог Шуров: Слабоалкогольные напитки – самообман

Хирург Умнов заявил об опасности шампанского для женщин
#ночь
#вино
#брак
#напитки
#предприятия
#новый год
#праздник
#праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тело Яниса Тиммы должны транспортировать в Латвию
25 декабря 2024, 10:55

Фото: iStock/tiero

Тело покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы должны транспортировать домой в Латвию. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил его друг Гатис Лининьш. По его словам, перевозка покойного откладывалась не из-за проблем с деньгами, а из-за сопутствующих формальных процедур.
«Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.
Лининьш отметил, что деньги на похороны Тиммы собрали еще в первый день, как стало известно о смерти баскетболиста. Их жертвовали, в том числе, друзья Яниса и жители Латвии.

Читайте также:

«На острие»: Психоаналитик раскрыла, что стало триггером для самоубийства экс-мужа Седоковой

«Мог спастись»: Выяснилось, при каком условии экс-муж Седоковой Тимма остался бы живым

Тело бывшего мужа Седоковой Тиммы оказалось никому не нужно
#деньги
#похороны
#жители
#баскетбол
#самоубийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парках Московской области 28 и 29 декабря пройдёт мероприятие «Новый год под шубой»
25 декабря 2024, 10:26

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

28 и 29 декабря в более чем 75 парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». По информации Министерства культуры и туризма региона, гостей ожидают хороводы вокруг ёлки, дегустация мандаринов, творческие мастер-классы и другие развлечения.
Парк «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе подготовил для детей анимационную программу с участием сказочных персонажей и мастер-класс по созданию новогодних открыток. 29 декабря в амфитеатре пройдёт театрализованное представление «Домовёнок Кузя», а на главной площади гости смогут нарисовать на снегу «Зимние Агашки».

В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе 28 декабря всех желающих приглашают на развлекательную программу с Дедом Морозом и хороводы вокруг ёлки. 29 декабря дети могут посетить мастерскую Деда Мороза.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Городском парке Каширы 28 декабря установят познавательный стенд «История Нового года». Для маленьких посетителей организуют игровую программу и мастер-класс. 29 декабря все желающие смогут поучаствовать в конкурсе ёлок. Праздничное настроение создаст концертная программа «К нам спешит, к нам идёт».

В Центральном парке города Лобня 29 декабря пройдёт танцевальный флешмоб, хороводы вокруг ёлки и викторина «Причём тут Новый год?». В конце мероприятия гости смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и ростовыми куклами.

В Щёлковском парке культуры и отдыха 28 декабря выступит Московский областной ансамбль «Разгуляй». 29 декабря состоится познавательная викторина «О Новом годе и Деде Морозе», а также пройдёт акция «Посетитель года».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Читайте также:

Победителями в премии «Прорыв года — 2024» стали три подмосковных объекта благоустройства

Подмосковный фестиваль «Царская уха» признали одним из лучших туристических событий России

В Подмосковье украсили к Новому году автовокзалы и автостанции
#подмосковье
#парк
#дети
#акция
#новый год
#ёлки
#флешмоб
#мероприятия
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате