Сотрудники Росгвардии Подмосковья приняли участие в сборе помощи для бойцов СВО

Фото: пресс-служба Росгвардии Подмосковья
Сотрудники Электростальского отделения областного главка Росгвардии вместе представителями региональной ветеранской организации войск правопорядка приняли участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
«В партию гуманитарной помощи вошли продукты питания: консервы, крупы и сухие напитки, а также различное техническое оборудование. Собранное передали в храм Тихвинской иконы Божией Матери в Ногинске», — говорится в сообщении.В сборе также участвовали волонтёры и прихожане храма. Общий вес гуманитарной партии составил 5,5 тонн. Росгвардейцы помогли упаковать и погрузить коробки с собранной помощью. В ближайшее время посылки доставят в зону специальной военной операции.
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