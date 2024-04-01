Росгвардейцы Подмосковья сдали более 10 литров донорской крови

Видео: пресс-служба Росгвардии МО
Подмосковные сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Сотрудники Росгвардии сдали в рамках донорской акции свыше десяти литров крови. Работники станции переливания крови поблагодарили росгвардейцев за взаимодействие», — говорится в сообщении.Донорская акция «От сердца к сердцу» проводится регулярно, её задача — пополнить запасы крови в медицинских учреждениях Московской области, а также привлечь внимание общественности к важности донорства.
Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8 утра до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, донорскую кровь принимают в нескольких окружных медучреждениях. Уточнить информацию можно по телефону координационного центра донорства крови: +7 (495) 305-77-00.
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