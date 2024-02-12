В Москве арестовали курьеров, украсивших почти 50 млн руб у отставного генерала

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В Москве суд арестовал четверых курьеров по обвинению в хищении практчиески 50 миллионов рублей у бывшего начальника финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны (МО) СССР и его жены. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на столичную прокуратуру.
По информации ведомства, злоумышленники написали 80-летнему мужчине в мессенджере и представились сотрудниками силовых структур и банка. Пенсионер поверил обманщикам и вместе с супругой за неделю перевел 49,9 миллиона рублей на «специальные счета». Когда пострадавшие поняли, что стали жертвами мошенников, они обратились в правоохранительные органы.
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Алина Юрчак