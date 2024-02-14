Стала известна причина вооружённого конфликта в центре Москвы

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Стрельба в центре Москвы была открыта после дорожного конфликта между двумя водителями, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Напомним, ранее стало известно о перестрелке, которая развязалась прямо в центре столицы у гостиницы «Золотое кольцо».
Сообщалось, что к месту происшествия съехались сотрудники полиции, ДПС, Росгвардия и скорая помощь.
Как стало известно позже, перестрелка началась в результате конфликта между двумя водителями. Сперва очевидцы услышали громкие крики, а затем звуки выстрелов из пневматического пситолета.
В настоящий момент известно, что одного из участников потасовки пришлось госпитализировать.
На месте происшествия работаю правоохранительные органы.
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Сообщалось, что к месту происшествия съехались сотрудники полиции, ДПС, Росгвардия и скорая помощь.
В настоящий момент известно, что одного из участников потасовки пришлось госпитализировать.
На месте происшествия работаю правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева