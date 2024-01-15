Росгвардейцы поймали в Химках мужчину с наркотиками в кармане

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
У 37-летнего жителя подмосковных Химок нашли пакет с синтетическим наркотиком, задержание провели сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«В ходе патрулирования Химок экипаж Росгвардии обратил внимание на мужчину, который вёл себя подозрительно: он занервничал при виде служебной машины и попытался скрыться. Мужчину остановили, обыскали и нашли у него в кармане замотанный чёрной изолентой полиэтиленовый пакет м неизвестным веществом», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что изъятое вещество — это так называемая «соль»: синтетический наркотик альфа ПВП. Общая масса запрещённого вещества составила 2,54 грамма. Против задержанного возбуждено уголовное дело.
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