В сгоревшем подмосковном доме нашли 65 килограммов мефедрона

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В подвале сгоревшего в Московской области дома обнаружили 65 килограммов мефедрона, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, пожар произошёл 10 января в деревне Лошатовка городского округа Серебряные Пруды.
После того, как дом догорел и возгорание было ликвидировано, правоохранители спустились в подвал, где обнаружили 65,8 килограммов порошка, а также канистры, лотки и колбы с почти 600 литрами жидкости. Экспертиза установила, что этот самый порошок — мефедрон, на сумму в 150 миллионов рублей.
После установления природы находки было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Погорельца-наркобарона сейчас разыскивают.
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После того, как дом догорел и возгорание было ликвидировано, правоохранители спустились в подвал, где обнаружили 65,8 килограммов порошка, а также канистры, лотки и колбы с почти 600 литрами жидкости. Экспертиза установила, что этот самый порошок — мефедрон, на сумму в 150 миллионов рублей.
Погорельца-наркобарона сейчас разыскивают.
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Евгения Парфентьева