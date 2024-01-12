В Москве задержали актёра из сериала «Склифосовский» Кибалюка с наркотиками

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В Москве задержали актёра из сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка, при нём обнаружили наркотики, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, актёра задержали 12 января около трёх часов ночи в столичном районе Нижегородский.
Отмечается, что когда к Кибалюку подошли полийеские — он сильно занервничал. При обыске у него обнаружили неустановленное наркотическое вещество.
Наркотики отправили на экспертизу, которая установит вес и происхождение вещества, предположительно — это мефедрон, а самого актёра задержали.
Напомним, ранее стало известно, что сербского певца Петара Мартича выдворили из России за пропаганду наркотиков в его треках.
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Отмечается, что когда к Кибалюку подошли полийеские — он сильно занервничал. При обыске у него обнаружили неустановленное наркотическое вещество.
Напомним, ранее стало известно, что сербского певца Петара Мартича выдворили из России за пропаганду наркотиков в его треках.
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Евгения Парфентьева