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В Москве задержали актёра из сериала «Склифосовский» Кибалюка с наркотиками

12 января 2024, 15:14
Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Москве задержали актёра из сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка, при нём обнаружили наркотики, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, актёра задержали 12 января около трёх часов ночи в столичном районе Нижегородский.

Отмечается, что когда к Кибалюку подошли полийеские — он сильно занервничал. При обыске у него обнаружили неустановленное наркотическое вещество.


Наркотики отправили на экспертизу, которая установит вес и происхождение вещества, предположительно — это мефедрон, а самого актёра задержали.

Напомним, ранее стало известно, что сербского певца Петара Мартича выдворили из ​России за пропаганду наркотиков в его треках.

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#задержание
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Два трупа обнаружили на заброшенной даче Сталина в Мытищах
12 января 2024, 15:50

Фото: iStock/Chalabala

На заброшенной даче Иосифа Сталина, которая находится в подмосковных Мытищах, обнаружены два трупа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, мертвыми обнаружены бывший охранник здания и его друг. Причины их смерти пока не известны.

Напомним, в сентябре прошлого года усадьбу, где Сталин жил в 1930-х годах, выкупила краснодарская компания «Консалтинг и право». Стоимость дачи составила продали 403,5 млн рублей.

12 января на востоке Москвы также нашли труп женщины в строительном мешке. Там она пролежала не менее двух суток. По предварительным данным, 9 у нее было свидание с мужчиной, который назначил первую встречу в подвале многоквартирного дома. Сейчас его разыскивает полиция.

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#полиция
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#дома
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Находчивый менеджер фирмы переоделся в женщину и украл у начальника 18 млн рублей
В Москве менеджер фирмы переоделся в женщину и украл 18 млн рублей
12 января 2024, 15:50

Фото: istock / ImageegamI

В Москве менеджер фирмы переоделся в женщину и украл с работы 18 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, молодого человек задержали.

Аферу века попытался провернуть 27-летний Егор, который работал в компании «Веллдан». В фирме он работал три года, поэтому руководитель доверил ему деньги и попросил убрать их в сейф.

22 декабря Егор не явился на работу и перестал отвечать на звонки, а деньги из сейфа пропали. По данным следствия, парень надел женскую одежду, чтобы по камерам видеонаблюдения не было понятно что это мужчина, и вынес деньги.

10 января молодого человека задержали. Деньги он вернул, но его все равно ожидает суд.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина пять раз пытался украсть мандарин из магазина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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80-летний пенсонер-инвалид поругался с сиделкой и выстрелил в неё из обреза

В Москве задержали актёра из сериала «Склифосовский» Кибалюка с наркотиками
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#воры
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80-летний пенсонер-инвалид поругался с сиделкой и выстрелил в неё из обреза
12 января 2024, 15:38

Фото: iStock/IndiaUniform

В Воронеже пенсионер-инвалид поссорился с сиделкой и выстрелил в неё из обреза, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Происшествие случилось 10 января.

За 80-летним пенсионером-инвалидом ухаживала 39-летняя сиделка. В этот день между ними произошёл конфликт, в результате которого пожилой мужчина схватился за обрез охотничьего ружья и выстрелил в свою помощницу.

При этом, отмечается, что несмотря на полученные ранения жизни женщины ничего не угрожает.

Ружьё, из которого пенсионер выстрелил в женщину, оказалось незарегистрированным. В отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, которое не было доведено до конца по причинам, независящим от него.

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#воронеж
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Экс-замглавы Генштаба Армении Хачатрян устроил стрельбу в ресторане
12 января 2024, 15:07

Фото: iStock/nixki

Бывший заместитель главы Генштаба Армении Тигран Хачатрян устроил стрельбу в ресторане недалеко от Еревана, после чего был арестован. Об этом сообщает ArmLur.am, ссылаясь на собственные источники.
Согласно сообщению, в ресторане произошел конфликт с участием десяти человек, в ходе которого Хачатрян выстрелил из наградного оружия. В результате инцидента ранение получил житель Карабаха, он был экстренно госпитализирован.

После стрельбы полиция арестовала Хачтряна и изъяла у него наградное оружие. При этом официально информацию не подтверждали.

Напомним, Хачатряна уволили первого заместителя главы Генштаба Армении после того, как он рассмеялся над словами премьер-министра республики Никола Пашиняна, который утверждал, что российские ракеты не являются пригодными для использования, якобы они взрываются не полностью.

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#полиция
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#дома
#ранение
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В Лобне спасатели освободили застрявших под бетонной плитой собак
12 января 2024, 15:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» освободили двух собак, застрявших под бетонной плитой в промзоне. Инцидент произошёл в городском округе Лобня, сообщили в пресс-службе ведомства.
К волонтёрам обратилась местная жительница, которая пришла накормить бездомных псов и не нашла их на привычном месте. Женщина отправилась искать пропавших животных и услышала жалобный лай, доносившийся из-под земли.

Собаки находились под бетонной плитой и несколько суток не могли самостоятельно выбраться. Предполагается, что мёрзлый грунт расширился и поднялся, из-за чего узкий выход стал непроходимым для животных.
«В течение дня спасатели «СпасРезерва» очищали территорию от снега, убирали арматуру, делали подкоп и расширяли лаз, пытаясь вызволить животных. Вечером на помощь прибыли работники противопожарно-спасательной службы и спасательного формирования «Феникс». Специалисты сделали подкоп под плиту и с помощью электроперфоратора создали подготовительный пролом в бетонной конструкции для доступа гидравлического инструмента», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части-317 Сергей Трушин.
После этого огнеборцы приподняли плиту и зафиксировали опорой из подручного материала. Один пёс от испуга начал рычать, и пришлось надеть на него намордник.

Спасательная операция заняла около девяти часов. В результате животных вызволили и передали местной жительнице. Первая собака ослабла, её шерсть примерзла к земле, а задние лапы отказали. Её отправили в ветеринарную клинику. Второе животное не пострадало.

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#московская область
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Женщина, чей труп нашли на востоке Москвы, была убита в поисках новой любви
Женщина, убитая на востоке Москвы, попала в подвал в поисках новой любви
12 января 2024, 14:49

Фото: iStock/EJ_Rodriquez

Женщина, чье тело было обнаружено на востоке Москвы в строительном мешке, стала жертвой в поисках постоянного мужчины. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, убитая Вероника Кудикова давно находится в поисках любви. Так она зарегистрировалась в сервисе для знакомств, где познакомилась с Назаром, после свидания с которым ее и обнаружили мертвой в строительном мешке.

Дочь погибшей рассказала, что 9 января ее мама рассказала ей о необычном свидании в подвале дома, восхищаясь оригинальностью мужчины. Однако через какое-то время женщина перестала выходить на связь, и дочь обратилась в полицию.

12 января тело женщины было найдено в подвале, в котором и состоялось первое свидание с таинственным Назаром. Сейчас полиция разыскивает сетевого Назара, его личность устанавливается.

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В Кузбассе возбудили дело против мужчины, который застрелил собаку
12 января 2024, 14:43

Фото: iStock/Osobystist

В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который застрелил бездомную собаку, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в её дворе мужчина только застрелил собаку. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Стрелка схватили сразу. Он оставался во дворе в своём личном автомобиле. При обыске машины был обнаружен обрез охотничьего ружья и два патрона.

Мужчина признался в содеянном заявив, что собака была агрессивной.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия, а также о жестоком обращении с животными.

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#собака
#уголовное выстрел
#кемерово
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В Расторгуево в пожаре погиб рэпер Sir-J
12 января 2024, 14:37

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Экспертиза подтвердила, что останки, которые нашли после пожара в загородном доме в Расторгуево, принадлежат Сергею Булавинцеву.
Shot пишет, что 29 декабря рэпер вернулся с концерта в Калининграде на дачу в Расторгуево. Ночью в доме вспыхнул пожар.
Правоохранители сообщили, что жертв в результате пожар нет.

Близкие артиста забили тревогу, так как не было ни одной зацепки, куда он мог пропасть. Булавинцев планировал увидеться с детьми на Новый год, но связь с ним оборвалась.

10 января был проведен повторный осмотр места пожара. Местность изучили волонтёры, следователи и всё же обнаружили останки. Судмедэксперты сделали вывод, что Sir-J погиб при пожаре.

Sir-J является одним из старейших битмейкеров России. Известность приобрёл в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B., продюсировал «Многоточие».

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#пожар
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На Ставрополье нашли тело подростка, захлебнувшегося рвотой
12 января 2024, 14:27

Фото: iStock/DarthArt

В Кочубеевском округе Ставропольского края родители нашли тело сына. По предварительным данным, подросток скончался от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства образования региона.
Согласно сообщению, 11 января родители утром обнаружили ребёнка в сарае без признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть мальчика.

«После проведения исследования выставлена предварительная причина смерти: Асфиксия рвотными массами» - пояснили в ведомстве.

Однако для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В Минобразования отметили, что погибший мальчик не состоял на диспансерном учете по какому-либо заболеванию.

Напомним, ранее стало известно, что тело восьмиклассника обнаружили на земляном полу в нежилой хозпостройке хутора Саратовский в Ставропольском крае. Рядом с трупом были найдены рюкзак с тетрадями и вейп. Предполагалось, что причиной смерти школьника могло стать отравление неустановленным веществом и переохлаждение.

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