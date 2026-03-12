Росгвардейцы посетили приют для бездомных животных на юге Москвы

12 марта 2026, 11:09

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве посетили крупный приют для бездомных животных на юге столицы.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, волонтёрскую акцию приурочили к десятилетию образования Федеральной службы войск национальной гвардии и 215-летию войск правопорядка. Правоохранители доставили в приют специализированный корм, необходимые лекарственные препараты, поводки и ошейники. Также они пообщались с питомцами и помогли волонтёрам с выгулом собак.



Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве



«Это уже наша третья поездка в приют. Летом мы снова планируем организовать очередной визит, чтобы продолжить оказывать поддержку и помогать его четвероногим обитателям, которые пока не смогли обрести дом и любящих хозяев», — отметила сотрудница вневедомственной охраны Эрика.