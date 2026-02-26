Росгвардейцы провели в Подмосковье учения по нейтрализации террористов с бомбой

26 февраля 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Учения, направленные на отработку действий по нейтрализации террористов и обезвреживанию взрывных устройств, провели в Московской области сотрудники ОМОНа «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





По легенде, вооружённые злоумышленники забаррикадировались в здании. Росгвардейцы проникли туда с помощью тактического приёма «живая лестница» и обнаружили внутри самодельную бомбу.





«Информацию о взрывном устройстве немедленно передали в инженерно-техническое отделение. Прибывшие сапёры провели анализ ситуации, разминировали устройство, а затем подорвали с соблюдением всех мер безопасности», — говорится в сообщении.