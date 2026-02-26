Достижения.рф

Росгвардейцы провели в Подмосковье учения по нейтрализации террористов с бомбой

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Учения, направленные на отработку действий по нейтрализации террористов и обезвреживанию взрывных устройств, провели в Московской области сотрудники ОМОНа «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



По легенде, вооружённые злоумышленники забаррикадировались в здании. Росгвардейцы проникли туда с помощью тактического приёма «живая лестница» и обнаружили внутри самодельную бомбу.

«Информацию о взрывном устройстве немедленно передали в инженерно-техническое отделение. Прибывшие сапёры провели анализ ситуации, разминировали устройство, а затем подорвали с соблюдением всех мер безопасности», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Участники показали хороший уровень подготовки.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0