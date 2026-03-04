Столичный главк Росгвардии провел сборы по тактической медицине
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В главном управлении Росгвардии по городу Москве завершились учебно-методические сборы по тактической медицине.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, занятия направили на отработку алгоритмов оказания первой помощи в полевых условиях в зимний период, в том числе при низких температурах. Участниками мероприятия стали более 50 сотрудников спецподразделений столичного и подмосковного главков.
Первый этап включал теоретическую подготовку. Разбирались правила эвакуации пострадавших из зон с различным уровнем угрозы, порядок первичного осмотра и основные действия при выявлении жизнеугрожающих состояний. Отдельное внимание уделили методам экстренного обезболивания, а также составу и применению современных индивидуальных аптечек и групповых медицинских наборов.
Практическую часть первого блока посвятили самопомощи и взаимопомощи при массивных кровотечениях — от тампонады ран до использования разных типов жгутов. Кроме того, участники закрепили навыки восстановления проходимости дыхательных путей и помощи при проникающих ранениях грудной клетки с применением окклюзионных пластырей и декомпрессионных игл.
Во втором блоке росгвардейцы отработали сердечно-лёгочную реанимацию и элементы инфузионной терапии. В программу также вошли занятия по десмургии — наложению сложных повязок на смежные области тела — и иммобилизации конечностей при различных травмах.
Как отметил начальник медицинской службы столичного главка Росгвардии, системный подход к изучению тактической медицины позволяет доводить действия сотрудников до автоматизма, снижать риски и повышать шансы на спасение в любых погодных и боевых условиях.
В завершение сборов спецподразделения отработали элементы эвакуации раненого в закрытых помещениях.
