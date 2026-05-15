Росгвардейцы провели тактико-специальные занятия в Москве
Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве провели комплексные тактико-специальные занятия. В ходе учений отрабатывались навыки задержания условного преступника, скрывающегося в здании, сообщила пресс-служба ведомства.
Особое внимание уделили тактическим приемам работы досмотровых групп: с использованием бронещита, двух щитов и без них. На первом этапе спецназовцы работали в парах без щитов, затем группы увеличивались, и бойцы переходили к комплексной отработке действий с применением бронещитов.
Основными задачами занятия стали развитие коммуникации, взаимодействия и слаженности отряда, а также выработка единого алгоритма выполнения задачи.
На одном из этапов в занятие задействовали передовые компактные беспилотники. Дроны использовались для повышения эффективности и безопасности при нейтрализации условной диверсионно-террористической группы в административном здании.
