В городе Байконуре росгвардейцы вернули матери заблудившегося ребёнка
Дислоцированные на территории комплекса Байконур сотрудники отдела вневедомственной охраны вернули матери трёхлетнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования правоохранители заметили малыша, стоявшего на проезжей части в районе Центрального рынка. Ребёнок выглядел растерянным. Как выяснилось, он убежал с игровой площадки и не смог найти дорогу назад.
Стражи порядка установили контактные данные родителей и немедленно связались с ними. Через некоторое время ребёнка передали матери. Женщина поблагодарила силовиков за неравнодушие и оперативность.
