Росгвардейцы провели для школьников Наро-Фоминска урок «Вместе против террора»

15 мая 2026, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Интерактивно-просветительское мероприятие «Вместе против террора» провели с учениками седьмых классов школ Наро-Фоминского округа сотрудники Росгвардии в четверг, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Росгвардейцы объяснили ребятам алгоритмы действий в экстренных ситуациях, а также предупредили о деятельности мошенников, которые обманом заставляют подростков совершать диверсии.





«Сегодня подростки являются одной из самых уязвимых категорий. Именно на них мошенники и вербовщики всё чаще пытаются воздействовать через социальные сети и анонимные сообщения», — сказал старший полицейский Наро-фоминского отдела вневедомственной охраны старший сержант Росгвардии Игорь Фаталиев.