Росгвардейцы провели для школьников Наро-Фоминска урок «Вместе против террора»
Интерактивно-просветительское мероприятие «Вместе против террора» провели с учениками седьмых классов школ Наро-Фоминского округа сотрудники Росгвардии в четверг, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Росгвардейцы объяснили ребятам алгоритмы действий в экстренных ситуациях, а также предупредили о деятельности мошенников, которые обманом заставляют подростков совершать диверсии.
«Сегодня подростки являются одной из самых уязвимых категорий. Именно на них мошенники и вербовщики всё чаще пытаются воздействовать через социальные сети и анонимные сообщения», — сказал старший полицейский Наро-фоминского отдела вневедомственной охраны старший сержант Росгвардии Игорь Фаталиев.Он отметил, что в силу возраста у ребят не всегда получается понять, что за безобидным на первый взгляд предложением может скрываться серьёзная угроза, поэтому такие уроки особенно важны.