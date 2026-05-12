В Подмосковье росгвардейцы помогли перейти дорогу утке с утятами
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны помогли утке с выводком утят перейти оживлённую трассу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в разгар дня на Можайском шоссе в Одинцовском округе.
«Автоэкипаж Росгвардии заметил птиц, когда они уже вышли на шоссе. Утята могли стать причиной аварии и погибнуть под колёсами, поэтому правоохранители решили действовать», — говорится в сообщении.Вместе с неравнодушными водителями сотрудники Росгвардии создали коридор безопасности и дали пернатому семейству перейти на другую сторону дороги. После этого движение возобновилось в полном объёме.
