В Подмосковье росгвардейцы помогли перейти дорогу утке с утятами

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны помогли утке с выводком утят перейти оживлённую трассу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Инцидент произошёл в разгар дня на Можайском шоссе в Одинцовском округе.

«Автоэкипаж Росгвардии заметил птиц, когда они уже вышли на шоссе. Утята могли стать причиной аварии и погибнуть под колёсами, поэтому правоохранители решили действовать», — говорится в сообщении.
Вместе с неравнодушными водителями сотрудники Росгвардии создали коридор безопасности и дали пернатому семейству перейти на другую сторону дороги. После этого движение возобновилось в полном объёме.

Ранее сообщалось, что подмосковный голосовой помощник в сфере ветеринарии робот Вита приняла уже более 35 тысяч звонков.
Лев Каштанов

