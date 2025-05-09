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Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Росгвардейцы Москвы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.
Участие в церемонии приняли замначальника отдела по военно-политической работе главка Росгвардии Москве полковник полиции Дмитрий Тесленко, другие сотрудники ведомства, а также председатель Совета ветеранов полковник милиции Геннадий Томин, сотрудники вневедомственной охраны и СОБР «Столица», а также курсанты.

«Мы долг памяти тем, кто заплатил самую высокую цену за мирное небо над головой. Их героизм — вечный пример для нас и будущих поколений», — сказал Дмитрий Тесленко.
Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания в память о павших героях.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

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#москва
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#день победы
#великая отечественная война
#9 мая
Во второй половине 2025 года ожидается резкий рост цен на б/у автомобили
Автоюрист Воропаев: рост цен на б/у авто в 2025 году составит до 30%
09 мая 2025, 11:57

Фото: iStock/anyaberkut

До конца этого года б/у автомобили могут подорожать на 20-30%. На такой резкий подъём цен окажет влияние утильсбор, сообщил автоюрист Лев Воропаев.
Он подчеркнул, что некоторые россияне водят подержанные автомобили, привезённые из других стран.

«У нас ввозятся в основном автомобили старше трех лет, потому что там выгоднее уплата таможенных пошлин. Подавляющее большинство водят не новые автомобили, а именно бывшие в употреблении (б/у). И поэтому повышение утильсбора тоже скажется на цене таких автомобилей. По приблизительным оценкам, рост цен составит от 20 до 30%. Я думаю, что утильсбор сильно повлияет на это», – подчеркнул Воропаев в беседе с «Татар-информ».
Стоимость автомобилей старше 10-15 лет тоже подвергнется аналогичной тенденции.

Также эксперт высказался о спросе на б/у машины. По его словам, до конца года не ожидается «всплеска» продаж.

Воропаев в заключение добавил, что продажи останутся на нынешнем уровне, если не будет меняться ставка Центробанка. Так как кредитные средства становятся менее доступными, у граждан снижаются возможности по приобретению автомобилей.

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«От санитаров до истребителей танков»: профессии собак в годы Великой Отечественной войны
РКФ: на фронтах действовали боевые собаки разных профессий
09 мая 2025, 11:31

Фото: iStock/AIFEATI

Бессмертный подвиг людей на фронтах Великой Отечественной войны все годы разделяли четвероногие друзья. По подсчётам, за этот период в армию было призвано 68 000 собак, которые несли самую разную службу. Существует красивая легенда, что 24 июня 1945 года на Параде в честь победы над Германией среди прочих участников был легендарный пёс минно-розыскной службы по кличке Джульбарс. После полученных ран он не мог самостоятельно передвигаться, поэтому его несли на руках. Но, скорее всего, это лишь миф, благодаря которому так хотелось отдать честь всем собакам, пожертвовавшим своими жизнями в страшной войне.
Российская кинологическая Федерация в беседе с «Радио 1» рассказала, что на фронтах действовало огромное количество отрядов боевых собак, и профессии у них были самые разнообразные.

1. Миноискатели


Безупречный нюх позволил собакам заниматься опасной работой, которая спасла немало жизней: животные очищали населённые пункты от смертоносных мин. У псов было важное преимущество перед специальными приборами: они могли учуять взрывчатку в любом месте — будь то земля или дупло дерева. Их работа была безупречна. До нас дошла директива начальника инженерных войск Советской Армии всем фронтам, в которой указано, что ни на одном из маршрутов, проверенных собаками-миноискателями, не было случая подрыва живой силы и техники. Джульбарс — один из самых известных собак минно-розыскной службы — принадлежал супруге Александра Мазовера, кинологу-инструктору Дине Волкац. С сентября 1944-го по август 1945 года Джульбарс сумел обнаружить 7,5 тысячи мин и более 150 снарядов.


2. Санитары и ездовые


Специально обученные собаки на санях и тележках доставляли боеприпасы и амуницию, а порой и перевозили тяжелораненых бойцов. На сложных участках фронта эти четвероногие помощники порой становились единственным доступным транспортом. «Четвероногие ангелы» выручали и медиков, добираясь до раненых там, где человеку путь был заказан. К собакам прикрепляли небольшие рюкзаки с медикаментами для первой помощи, которые раненый мог использовать самостоятельно — ведь в критических ситуациях счет шел на секунды. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Соловьев рассказывал, что собаки безошибочно отличали живых от мертвых. Они вылизывали лица бойцов, пока те не приходили в сознание.

«Вы мне можете не верить, но собаки плакали над умершими», — вспоминал он.

3. Связисты


В условиях интенсивных боев собаки помогали налаживать телефонную и радиосвязь, доставляли важные документы. Они пробирались туда, где человеку пройти было невозможно. Особенно примечателен подвиг собаки по кличке Альма. Немецкий снайпер прострелил ей оба уха и повредил челюсть, но, несмотря на тяжелые ранения, героиня справилась с заданием и доставила важный пакет.


4. Истребители бронетехники


Идея использовать собак-смертников появилась ещё до войны, а в 1935 году первые подготовленные для этой работы животные уже поступили на вооружение Красной армии. Обучение таких псов сводилось к тому, что собак приучали находить еду только под танком. В боевых условиях к животным прикрепляли взрывное устройство и выпускали на поле боя — собака по привычке бросалась под машину. Немцы часто боялись этих «живых мин» больше, чем противотанковых орудий. Увы, ценой за успешно выполненное задание была жизнь четвероногого героя.


5. Разведчики


Вместе с разведчиками собаки проникали в тыл врага, помогали обнаруживать огневые точки и захватывать пленных. Одним из самых известных псов-разведчиков стал Джек. Он 12 раз ходил в тыл врага вместе с ефрейтором Кисагуловым и помог захватить 20 немецких офицеров, так называемых «языков», владеющих важной информацией.


6. Диверсанты


В этой опасной профессии собаки выполняли диверсионные задания в тылу врага. Специально обученные псы подрывали мосты, склады, военную технику, железнодорожное полотно... Работали они следующим образом: на спине у каждой собаки закрепляли разъемный боевой вьюк. Животное должно было незаметно проникнуть на железнодорожное полотно, дернуть за рычаг освобождения вьюка и выдернуть воспламенитель – после этого подрывной заряд был готов к действию. Многие собаки успевали моментально отбежать от взрывчатки, но некоторые из них жертвовали своей жизнью.


7. Сторожевые


Наконец, собаки использовались и по своему прямому назначению — охраняли наши склады и воинские части. Интересно, что специально обученные псы, как правило, умели подавать сигналы без лая: они указывали направление угрозы простым натяжением поводка и поворотом туловища.

В суровые годы испытания для нашей страны четвероногие друзья в очередной раз доказали нам свою преданность и готовность служить людям. Многим из них ради спасения человеческих жизней пришлось пожертвовать своей. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример истинного мужества и верности.

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Стивен Сигал посетил парад Победы на Красной площади – видео
09 мая 2025, 11:22

Стивен Сигал (фото: kremlin.ru)

Американский актёр Стивен Сигал посетил парад Победы на Красной площади в Москве.

Напомним, что кинорежиссёр переехал в Россию в 2016 году. Свой интерес к стране Сигал объяснял своими корнями – его бабушка и дедушка родились в Российской империи, а после эмигрировали в США.

3 ноября 2016 года был подписан указ о предоставлении Стивену Сигалу гражданства России. Паспорт артисту вручил лично глава государства Владимир Путин.

Военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит 9 мая в Москве. В этом году мероприятие посетили многие лидеры и политики иностранных государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Антон Макарский поздравил россиян с Днем Победы
Антон Макарский: война — это очень страшно
09 мая 2025, 11:11

Антон Макарский (Фото: Инстаграм* @makarskie)

Сегодня все постсоветское пространство отмечает большой и важный праздник — День Победы.
Актер театра и кино Антон Макарский в беседе с «Радио 1» поздравил россиян с праздником Великой Победы.

«Поздравляю всех нас с праздником Победы и желаю помнить, что война — это не романтично, это очень страшно. Особенно сейчас мы можем это понять, когда по всему миру полыхают военные действия. Поэтому пожелать можно только одного — мира, мира и мира», — сказал актер.

Он добавил, что считает большим подвигом как ветераны, пройдя все испытания, о который страшно спрашивать, оставались светлыми, добрыми, чуткими и очень любящими людьми.

«Когда я спрашивал своего прадеда, что там было, он качал головой и говорил: "Я хочу вам сказать только одно: чтобы вы не пережили то, что прошли мы"», — заключил Антон Макарский.

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В параде на Красной площади участвуют более 11,5 тыс. военных
09 мая 2025, 10:35

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Свыше 11,5 тыс. военнослужащих принимают участие в параде Победы на Красной площади, в их числе более полутора тысяч участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
«Участниками парада стали военнослужащие министерства обороны России и других силовых ведомств — Росгвардии, ФСБ, МЧС, а также подразделений армий дружественных иностранных государств. Более полутора тысяч военнослужащих парадных расчётов — участники СВО», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москву прибыли лидеры около 30 стран, включая КНР, Белоруссию, Бразилию, Кубу, Вьетнам, Боснию и Герцеговину, Египет, Казахстан, Узбекистан и пр.

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