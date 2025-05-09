Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Росгвардейцы Москвы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.
Участие в церемонии приняли замначальника отдела по военно-политической работе главка Росгвардии Москве полковник полиции Дмитрий Тесленко, другие сотрудники ведомства, а также председатель Совета ветеранов полковник милиции Геннадий Томин, сотрудники вневедомственной охраны и СОБР «Столица», а также курсанты.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Читайте также:
Жители Воскресенска приняли участие в акции «Зажги свечу»
Министр обороны Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы
В Солнечногорске провели забег «Факел Победы»
«Мы долг памяти тем, кто заплатил самую высокую цену за мирное небо над головой. Их героизм — вечный пример для нас и будущих поколений», — сказал Дмитрий Тесленко.Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания в память о павших героях.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Читайте также:
Жители Воскресенска приняли участие в акции «Зажги свечу»
Министр обороны Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы
В Солнечногорске провели забег «Факел Победы»
Лев Каштанов